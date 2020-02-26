PS4雙點醫院Two Point Hospital：十大新手須知及上手心得（上）

雖然在Steam已推出了好一段時間，但《杏林也瘋狂》的精神續作《雙點醫院》（Two Point Hospital）PS4 / Switch中文版終於推出，以下為新玩家送上新手需知及快速上手攻略。

1. 行版為中英文版 需輸入序號下載中文DLC

香港的PS4行版《雙點醫院》是中英文版：本體是英文版，但是隨本體附送中文化DLC的下載序號。由於序號只能使用一次，如果買二手遊戲，有很大機會兌換碼已經被上一手用過以致無法獲得中文化DLC，這點需要留意。

和一般PS4盒裝遊戲的包裝不同，其兌換碼並不是以獨立紙張夾於盒中，而是印刷在封底裡面，將光碟拿出來後便能看到。

2. PS4操作需要一點時間適應

這類經營遊戲用手掣玩始終沒有滑鼠那麼方便；加上本作雖然有附送中文DLC code但本體仍然是英文版，因此遊戲中仍然採作歐美式配置的「X掣確定、O掣取消」，剛開始玩時經常會按錯。記住以下一些操作可讓你的醫院管理來得輕鬆些：

- 按X選取房間再選編輯，然後浮標變成十字時可按X拿起整個房間以作搬遷 - 建造或編輯房間時，按O進入物件選單以選擇要建造的物件 - 建造或編輯房間時，指著物件按Touchpad，可直接複製該物件 - 建造或編輯房間時，按正方喚出浮標，出現藍色柱狀浮標時是擴建房間；再按正方會將浮標變成橙色方格，這時是刪除房間空格（例如錯手建多了一格或一行時可用此功能將多出的格子刪除）

3. 記住目標是取星 多聽顧問意見

雖然是「模擬醫院經營」，但本質上仍然是過版遊戲，玩家只要將醫院升級至3星便算完成關卡。因此玩家並沒有需要將所有設置、升級、物件都放在一家醫院內，只要集中處理各星級所要求的條件便可。同理各種治療設施也不用急著興建，等有使用該設備的患者來到醫院時（會有提示）再興建也不遲。

各種治療設施等系統提示你有該種類病人出現時再興建也不遲。

4. 先取全地圖一星再回頭打三星比較快

雖然每間醫院（每個關卡）最多都可打至三星，但由於只要達成一星就可以開啟下一關，因此如果想比較有效率地進行遊戲，最好每間醫院打一星後就先前往下一關，到打完全地圖（或至少大部份地圖） 一星後再回頭回收前面的三星。這是因為每打到一個一星時都會開啟新的科技或是升級，而這些科技升級是所有關卡共用的，也就是玩家可以在較後的地圖取得升級後回到前期地圖以更高科技輕鬆取得三星。

每取一粒星都會解鎖新的科技或升級

而且在大部份情況下，由一星去二星所需的時間往往比前往新一關打一星長得多（很多時2星的條件都要治療一定數量的病人，比如50或100個，往往只能等時間過去想快也快不到）。當然如果你很堅持一定要逐關打完3星再去下一關也不會無法完成遊戲，看你喜歡哪種玩法。

5. K點數用途

隨著玩家達成星級或是完成關卡中的挑戰（隨機），玩家可獲得K點數；用途是解鎖新的物品。至於解鎖順序方面，直接解鎖基本已有的物件（如長椅、汽水機等）之最高級別便可，特別推薦能量飲品售賣機，可提升員工的能量，相當實用。至於其他很多提升醫院吸引度的物件早期不用特別解鎖，一來過幾關解鎖市場推廣功能後已可達吸客效果，而且吸引了太多病人前來的時候也會「醫唔切」的問題。

在攻略中獲得的成就（合共治療X位病人等）可獲獎勵的K點數，記得在大地圖中領取。

6. 房間可以增設額外人手

大部份房間都可增設額外人手，不過同時大部份房間只需要一個人就能很好地運作；增加人手的主要用途是用於病房和研究室，由於空間效益的關係，病房通常會造成1間房6張病床，這時如果還是只得1位護士的話，會導致其過勞而令其快樂度及能量都快速下降。6張病床的房間最少應有2個（可能的話3個）護士來工作。

按Ｘ選擇房間後，按正方可進入右方選單，然後便可調較該房間的工作人數。

更多新手需知及上手心得請見下半：

PS4雙點醫院Two Point Hospital：新手需知&快速上手（下）