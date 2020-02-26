PS4雙點醫院Two Point Hospital：十大新手須知及上手心得（下）

雖然在Steam已推出了好一段時間，但《杏林也瘋狂》的精神續作《雙點醫院》（Two Point Hospital）PS4 / Switch中文版終於推出，以下為新玩家送上新手需知及快速上手攻略。

本文承接PS4雙點醫院Two Point Hospital：十大新手須知及上手心得（上）

7. 科研做到就做 但毋須勉強

進行到大學關卡便可開始進行研究（Research），一些醫療設施（如X光機）需要完成研發後才可建造。在醫院裡建設一個研究室以及派有研究技能的醫生去工作就可開始研究。注意研究進度是所有關卡共用的（和K點數或成就等一樣），研究到一半的專案也可以在其他醫院裡繼續研究（當然你需要在新的醫院再建造研究室）。因此可以先推進度玩到較後面的關卡，研發好各個科技後再回頭由早期關卡開始回收星星（很多科技都要進度解鎖後才能研究）。

推關卡進度就可獲得更多強力的研究

不過科研需要較高的成本，建議玩家可找一個中後期的關卡，農到兩~三星，直到建設、員工等級和收入等都穩建之後，再找一個地方興建一個（或更多個）實驗室，裡面放置大量的伺服器（1萬元1個，每個可提升研究速度1%，大學關卡3星解鎖） ，然後一口將所有研究都完成，再以之回收其他地圖的3星。

8. 房間佈置心得

房間設置當然是要盡量活用空間，但也不是說將整個地方像俄羅斯方塊般鋪平（實際上也做不到，因為需要留走廊位）便是最好，因為病人需要在各個房間移動，如果要病人繞遠路會大增其死在走廊上的機會。因此將房間都放在牆邊，中間留空（或者放零食、汽水機或廁所等設施）讓病人更快走動是不錯的方法。

過了幾關後玩家會發現關卡往往需要買地皮開啟新地區以建造更多設施滿足需要，這時記得盡量每塊新地皮要自成一區，必須要有廁所和員工休息室（否則你的病人和員工會為了去廁所或休息而大老遠走回去你取初建造的廁所和休息室），可能的話全科（GP Office）和診斷室都各造一個。

至於房間大小方面，所有診斷和治療的房間只需要最細size即可（造大了也不會提升治療速度）；除了病房（Ward）因為病床放置方法的關係造成5x6可放6張病床和兩個更衣架，是比較好的配置。廁所方面建議3x4放6個廁格或3x5放8個廁格（當然不是最佳解，參考就好）。

另外一提訓練室同一時間可進行訓練的人數是視乎你在房間內放置多少張椅子而定，例如你放6張椅子，就可以讓最多6個員工同時受訓（當然前提是你有那麼多有空技能欄的員工）。

9. 善用複製copy

遊戲有一個很方便的複製Copy功能，只要按X選擇任意房間後就可選Copy複製整個房間；在頭一兩關沒什麼需要使用，但只要稍為推進度，就會發現往往需要多開放醫院的其他地皮開放新地區來滿足需要，這時全科診所、廁所和員工休息等每個地區都會建造的房間，使用複製功能來造就事半功倍。

10. 人多之後需要微操

每一關的早至中期只要適當建設醫院運作就會很順暢，但當醫院的聲望等級開始上升、人流多起來的時候，就會發現經常發生「亂龍」情況：例如你本來已安排好一個有全科技能的醫生坐鎮全科病房，但員工們都需要定時休假，而當那位全科醫生休假時，系統就會自動找其他有餘暇的醫生來頂替。

頂替本身不是問題，最麻煩是「替更」之後，就算原本的全科醫生休息結束，系統也往往不會將其放回去原本的全科病房，而是會跑去接替其他（因休息或其他原因而）空出來的位置；結果放置一久之下，本來已排好將有技能的醫生護士放置到對應房間的安排就給全打亂。讓沒有技能的員工隨意頂替，往往是治療效果不好、醫死人或令病人暴怒，從而令到聲望下跌，相當麻煩。建議要不時打開員工列表，看看員工們是否都在對應技能的房間工作，如果不是的話就要手動抓他們回去。

不時檢查員工狀態，看看有否「亂龍」

同時一件頗重要的事情是玩家可以在員工選單中為每位員工選擇他能工作的地方，玩家可以分別聘請／培訓一些「擁有多種房間技能」以及「高等級單一種類技能」的員工，然後將單一技能的員工可工作的地區都限制於其專業之上，就可很大程度上避免「胡亂替更」。

雖然很麻煩，但還是有需要做的

11. 更改少許政策設定已效果甚大

按正方再按R1選擇政策（Policy）可對你的醫院作出一些設定改動，只是稍為更改就會對醫院的營運造成很大影響。首先是快速送診（Fast Track Treatment）建議打開，可有效減低全科隊伍人流：一般來說診治流程是先見全科醫生（GP Office）->護士檢查（或X光等其他檢查）->回去全科作最終診斷->分發至各治療室作治療。而選擇快速送診後，診斷達標的病人就會直接送去治療而不用再回一次GP Office，節省很多時間。

而何謂達標玩家也可自行設定，預設是90%，基本上90%已相當安全醫死人的機會極低，如果想再進取一點可調低至80%左右。最重要是遊戲並不算很Harsh，偶爾醫死幾個人不會對醫院聲望造成什麼影響，反而排隊人龍很長無法消化時，病人既會不滿也可能在等的途中病死，同時也會造成衛生問題。

最後是自動升職（Promote Staff Automatically）：雖然很方便，但是升職就會加人工，如果將所有員工都能升就升，時間一久就會令支出變得非常高，雖然也不至於無法負擔，但還是建議不要使用比較好。