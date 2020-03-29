《動物之森》首周銷量創Switch遊戲新高　帶動主機販售數同樣暴增

由日本任天堂於 3 月 20 日起在 Nintendo Switch 主機上推出的《集合啦！動物森友會》（動物之森／Animal Crossing），隨著遊戲上市好評不斷，銷售也是一路狂飆急增。據日本 Famitsu 最新統計數據指出，本作發售以後，短短三天時間銷售就突破 188 萬套，更創下 Switch 遊戲首周販售套數的新紀錄！

在《集合啦！動物森友會》中，玩家們將在一座無人島上生活，玩家們除了可以四處探索這座無人島，透過釣魚、抓蟲、砍樹等各種方式收集資源，建設自己的島嶼與村落之外，遊戲還支援最多連線同樂，讓玩家們可以去朋友島嶼參觀，或是邀請朋友來自己島嶼拜訪，或是與住在同一座島嶼上的朋友們一起探索島嶼，搭配會隨天候季節與日夜改變的環境，為遊戲增添更多變化與趣味！

↓↓↓在《集合啦！動物森友會》中，環境會隨天候季節與日夜而改變（點圖瀏覽）↓↓↓

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而根據日本 Famitsu 最新統計數據指出，本作發售以後，自 3 月 20 日起至 3 月 22 日為止，短短三天時間在日本銷售就達到約 1,880,626 萬套，創下截至目前為止 Switch 遊戲首周販售套數的新記錄（包含下載版、包裝版與主機遊戲同梱版在內），再度證明《動物之森》系列的魅力驚人。

同時隨著遊戲上市，在 3 月 16 日～3 月 22 日遊戲發售當周，Switch 主機（包含 Nintendo Switch Lite 在內）周販售台數也暴增高達 392,576 台，目前日本累計 12,801,222 台，即將突破 1,300 萬台大關。如果不是受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）中國停工 Switch 主機缺貨等要素影響，整個銷售數字說不定還會再創新高。

日本 Famitsu 統計 Switch 主機每周販售台數變化，3 月 20 日當周隨《集合啦！動物森友會》上市，整個銷售主機一口氣標高許多。（日本 Famitsu）

↓↓《動物之森／集合啦！動物森友會》新手上路12個小秘技↓↓

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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