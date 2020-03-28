《MHW ICEBORNE》開放所有過往活動任務　支持留家抗疫（附列表）

《魔物獵人世界：ICEBORNE》（Monster Hunter）「免費大型更新第三彈」已於 23 日上線，特殊魔物「臨界碎龍」、「狂怒金獅」開放狩獵，但 CAPCOM 今日更宣佈，即日起開放《魔物獵人世界》與資料片《ICEBORNE》過往所有開放過的活動任務。

官方推特表示：「最近宅在家的獵人數量正在激增，因此《魔物獵人世界》與MHW：ICEBORNE》幾乎所有的任務都已經開放，時間將從 3 月 27 日至 4 月 9 日 8 時 59 分為止，玩家可以到官方網站查看所有的活動任務時間表。

▼▼▼PS4初階/進階（下位/上位）任務▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

▼▼▼PS4 Master Rank任務▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

目前可確認《魔物獵人世界：ICEBORNE》 PS4 版任務全開放，但 PC 版因為還在追趕進度的關係，並非所有任務都與 PS4 版同步，玩家可以前往官方網站確認活動日程。顯然是因為新冠肺炎疫情在日本等地升溫中，才致使了玩家大量自主隔離在家的情況，因此錯過活動的獵人可把握機會回頭補錯過的任務囉！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO