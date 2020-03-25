【MHW Iceborne攻略】猛爆碎龍武器、防具性能評測：超勁，必整

3月底對機迷來說真是很忙碌，又有《動物之森》、《仁王2》等作品，現在稍為沉寂了一段時間的Monster Hunter World Iceborne又迎來大更新推出了兩隻新特殊個體魔物「猛爆碎龍」和「激昂金獅子」，以下為猛爆碎龍的武器、防具性能評測。

猛爆碎龍打法及注意要點請見另文：

【MHW Iceborne攻略】猛爆碎龍攻略：總之唔好一個人打

猛爆碎龍防具「鐵腕」系列：銃槍、徹甲邪教新標配 頭部超勁勢成新校服

+ 8 + 7 + 6

猛爆碎龍裝的性能非常出眾，套裝技能2件套是挑戰者極意，4件則是砲術極意（和熔山龍的套裝技效果相同），自帶技能則以挑戰者、弱點特效和砲術為主。不論alpha還是beta，一套防具已自帶挑戰者LV7，alpha手和腰加來已有砲術5，不需要另外加裝飾品或護石已可用盡其極意效果。

而猛爆碎龍頭beta的性能更是超班，弱點特效1再有441洞，相比金獅子的弱特2+41洞，雖然少了1級弱特但多出一個4洞，只要隨便插一粒痛擊‧XX珠（理想的是痛擊體力等）就已完勝金獅子頭，完全是其上位替換。

將你所有正在用金獅頭的防具preset都換成猛爆碎龍頭吧。

由於有砲術極意和手、腰已自帶砲術5的關係，猛爆碎龍套用來玩銃槍是非常適合，可配猛爆碎龍銃槍玩插射流，也可以用防具自帶的弱特和挑戰者，配合超會心、怨恨等物理技能來玩物理銃槍（砲術就當成附贈的）。

不玩銃槍的話也可拿4件配麒麟腳玩徹甲輕弩，比之前的熔山龍套一樣可配出KO術破壞王無傷整備的同時還多一個挑戰者LV7，雖說徹甲不吃會心但挑戰者也有+28攻可提升徹甲榴彈的傷害。其實穿5件猛爆碎龍Beta就已有挑戰者7和弱特3以及超多4洞，作為達人藝以外的物理泛用配置也是十分適合。簡言之真是又強又泛用，造一套總沒壞。

武器：同樣超勁與冥赤武同級 大劍、太刀、銃槍尤其注目

另一方面猛爆碎龍武器的性能也是非常出眾，特色是高物攻、爆破屬性、自帶紫斬且洞數極多；唯一美中不足之處是不能用匠，所以紫斬長度相對有限（可考慮配利刃護石，但效益也許不是太高），但亦使如此其性能仍然極為出眾。

+ 13 + 12 + 11

粗略比較的話，猛爆碎龍武大約等如有攻擊力和斬味提升詞條的冥赤龍武，雖說仍不上完美強化的冥赤，而冥赤可以洗套裝效果詞條這一點也是無法替代（而且冥赤也可以配匠再加長斬味），但在性能所差無幾之下，如果本身未有刷冥赤龍武器，那就直接造一把猛爆碎龍好了，實在容易太多。（要刷一把完美冥赤武可不是那麼輕鬆的啊）

這樣一比就可見猛爆碎龍武有多優秀，除了冥赤有多5%會心以外，3攻擊2斬味的冥赤在面板上仍然輸給猛爆碎龍（雖然筆者這把冥赤大劍仍有2條4級詞綴，不是完美版）。

猛爆碎龍武自帶的爆破屬性，其實可不用理會當成純物理武器使用，爆破當成bouns就好。其實一場下來爆4~5次跟無擊的收益也差不多（甚至更高，雖然實際不是這樣算但簡單的算法是假設你一場造成2萬傷害，加個無擊5%也就只是1000而已，而爆破4次已經1200了）。但相對地因為是爆破屬性和高物攻的關係，系列中比推薦大劍、太刀等物理向武器，弓等以屬性為主武器就不太建議了。

另外必須一提是猛爆碎龍銃槍的砲擊性能為擴散LV7，是第一次出現LV7的擴散砲擊，配上砲術5之後砲擊一發96，施加起爆龍杭後，插射X3一輪就已可打6百多7百傷害，而龍擊炮更是可打出190+144 x3，一個龍擊炮就可打出1000傷害！如果以純站樁輸出能力計是現環境最頂級。配上猛爆碎龍防具可輕易配出帶豪華技能的銃槍裝；不過還是那句銃槍並不易用，但有興趣的話不妨趁現在整一套練練。