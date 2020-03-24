【MHW Iceborne攻略】猛爆碎龍攻略：總之唔好一個人打

3月底對機迷來說真是很忙碌，又有《動物之森》、《仁王2》等作品，現在稍為沉寂了一段時間的Monster Hunter World Iceborne又迎來大更新推出了兩隻新特殊個體魔物「猛爆碎龍」和「激昂金獅子」，以下送上猛爆碎龍的攻略。

登入遊戲後去前線基地月辰找原野大師對話，就可開啟猛爆碎龍和激昂金獅子的特殊任務。猛爆碎龍的特殊任務「極限爆碎」通關一次後會變成自由任務，可以隨意刷。

MHW最反人類之作 強烈建議搵朋友 / 打救難

除非你是個抖M或者很喜歡挑戰自己的極限，否則這條龍最好不要用近戰Solo了，實在太反人類...直白點說，這條根本就是垃圾龍，開發有想過近戰solo玩家的人權嗎？

猛爆碎龍的基本動作和碎龍差不多，代表性的衝拳、頭鎚、連續拳、左右橫跳等都在，但因為體型變大了的關係攻擊判定變大了很多，很多招都不太好閃；以往很多時一個翻滾就可避開的拳頭和頭鎚，到猛爆碎龍時就可能不太靈光了。判定大之餘出招密度又高，加上很多攻擊都會留下黏菌阻礙你移動，單人打大部份時候都是被猛爆碎龍單方面壓制，沒輸出空間可言。

和蠻顎龍差不多大

猛爆碎龍的一大特色是隨著時間身上的黏菌會活性化（部位會變成紅色），活性化時碎龍的攻擊會直接爆炸，非常危險。而當全身黏菌都活性化時就猛爆碎龍就會進入強化模式，侵略性進一步提高招式也會強化，如普通的衝拳也會留下半圓形的爆炸。

使用近戰攻擊、水球罐或水屬性攻擊可解除該部位的活性化，水球罐和大劍的話一擊就可解除，輕弩速射水冷彈就要3~5發左右。要注意解除活性化時黏菌會掉到地上然後馬上爆炸，近戰一見到黏菌掉落地上時就要走人。

而很煩的是很多時即使把碎龍擊倒（飛翔爪擊飛之類），但其部位仍然活性化的話，你就只能斬一劍然後走開，不然就會被黏菌炸到（除非去斬尾或肉質不好的腳）。同理很多飛翔爪派生攻也擊很難使用，因為在施展期間就會被炸飛...

但是想先解除活性化再攻擊也很不容易，一來猛爆碎龍攻擊頻率高判定大又會在地上留下黏菌，光是閃避就很不容易了，而其體型大同時動作也大，要用水球罐打中指定部位並不容易。再加上其活性化速度很快，很多時解完一個部位，不消十來秒後又再活性化了；一個人的話光是解除活性化和閃躲攻擊就已經很忙，幾乎沒有攻擊空間。但如果不解除的話，先不說倒地時無法大輸出，在打到其倒前可能已被強化的猛爆碎龍直接打死...令人非常厭惡。

這樣也算了，更煩的是AI模式極之噁心（大概是因為solo時沒人幫你分擔目標），只要你一上頭就頭鎚，一上尾就揮尾；本身猛爆碎龍的攻擊已有很高壓制力，好不容易躲過一輪攻擊後想用飛翔爪進攻也不行，總之就要完全封殺你所有攻擊空間。除了噁心和反人類之外，真的找不到第三個形容詞來形容。

打了半個下午打到懷疑人生最後用大劍打了20分鐘才過的筆者。

不過幸好4人連線打就會正常得多，沒朋友的話請愛用救難訊號。建議直接上徹甲邪教，雖然碎龍本身不太怕暈，但遠距離攻擊加上有控場之下還是比solo容易太多了（更重要是因為這隻猛爆碎龍不是歷戰，遠程被打一下基本上不會死），3LV KO術之下一場可以暈4~5次。推薦組合是2徹甲或者1徹甲1奶媽配兩大劍，推薦大劍因為其打點高，很容易打到尾和手這兩個肉質弱又相對容易埋手的部位，其他有盾的武器也不錯。追求輸出的可以用弓，射手部的話剛射一發打60x5以上不是問題。

注意招式1：三重破地獄

連續3次衝過來再頭鎚，每次頭鎚都會伴隨大範圍直線爆炸，遠攻沒體力增強的話有機會一發貓車，近戰滿防大概打4成左右。注意爆炸不一定是向前，有機會是向左或向右（留意地面黏菌判斷），飛撲完後起身時滾錯過方向就會被炸到。下面連環圖中第3次頭鎚的黏菌就是左邊，一起身時走錯方向就中招了。

+ 4 + 3 + 2

注意招式2：Double烈風拳

發怒/全身黏菌活性化時會使出2連上勾拳同時留下一直線黏菌（真的不是致敬傑斯的Double烈風拳？），不難迴避但小心碎龍打另一個人時自己中流彈。

+ 2

此任務中的猛爆碎龍路線固定，轉第三次區來到最後15區後會使出特殊招式改變地型並且封鎖該區（只能進入不能離開），而在此區域中不能使用回家彈和陷阱（亦即此任務中的猛爆碎龍無法捕捉），只能打到一方力盡倒下為止。此區域中猛爆碎龍會不停大範圍放出黏菌，經過就會被扣血（像熔岩一樣）；而散布到一定程度後猛爆碎龍會咆哮同時所有黏菌一同大爆炸，戰鬥時要時常留意不要停留在黏菌範圍內。

幸好猛爆碎龍HP不多，如果將控場都留在最後段才使用，進去時先眠一次，然後撞牆，再麻痺，以上一輪打下來很高機會再令牠爆部位/硬直/倒地，基本上這樣打一波就收工了。

如果在15區前斷尾，記得先挖尾才進去，不然進去後就出不來挖不到尾了。

雖然是很煩人的一條龍，但猛爆碎龍不論武器還是防具性能都非常出眾，非常值得刷，詳細請見以下文章：