佐藤健成2020日本最紅男神　從《電王》到《戀愛持續》到《劍心》

「バズる」是日本網絡用語來自英文「Buzz」，可解作「爆紅」的意思。一齣日劇《戀愛可以持續到天長地久》令全亞洲不少女生變成了「砂糖」（佐藤健暱稱）粉絲，日本女生瘋狂在twitter TAG #さとう，香港也有不少人更將劇照變成手提電話Wallpaper，然後熱切期待《浪客劍心最終章The Final／The Beginning》的來臨。換言之整個2020年的上半年跟下半年，都將被佐藤健佔據，成為本年度日本最「バズる」男神！（文：永高／編：胡劍威）

《幪面超人電王》一人分飾八角

可能好多女生是從《戀愛可以持續到天長地久》才開始迷戀佐藤健，但這位外貌像極了漫畫男主角的帥哥，出道時間遠比大家認知的早。要說佐藤健，應從2007年《幪面超人電王》開始說起。平成後的特攝片幾乎都由青春年輕小白臉當男主角，而當年的佐藤健稚氣未脫，五官也不算典型小白瞼，不過因為劇情上他要飾演多重人格，從本來的娘娘腔變身成像暴走魔君，之後還要一人分飾八角，也因為這個契機，佐藤健的演技備受製片人石丸彰彥注意，於2008年找他拍攝日劇《Rookie》從此展開男神之路。

佐藤健從《電王》開始踏上新一代男神之路。

棒球版GTO《Rookie》

因為天生一副漫畫相，《Rookie》也是動漫改編作，講述一班黑道青年打棒球，基本上就是《GTO》版打棒球，演員名單有不少如今非常熟悉的名字：市原隼人、小出惠介、城田優、桐谷健太等當年都是小鮮肉。不過佐藤健的演藝生涯也不是一帆風順，拍此劇時便被製片人石丸彰彥批評投入度不足，因此戲份也被刪減更說他是「11位演員中演技最差的」，可幸佐藤健沒有老羞成怒更沒有反駁，而是承認自己不足並深切反省，說「如果再演的話會更努力思考角色演好每一場戲」。因為這種認真的態度和對自己的嚴格要求，他不但得到石丸彰彥重新肯定，演出機會也愈來愈多。

跟前田敦子《Q10》複製《野豬》

2009年佐藤健更憑跟榮倉奈奈與水鳩HERO合演的《我的帥管家》（或譯《咩妹的完美執事》）獲得第60回日劇學院賞男配角獎。一年後他終於登上男一，與AKB48一姐前田敦子合演青春群像劇《Q10》，該劇幕後幾乎是《野豬大改造》原班人馬製作，「山P x 龜梨和也」的成功方程式被完美複製，劇集播出後也成功俘虜日本少男少女觀眾群，佐藤健人氣急升，不過要說到他的演技備受肯定的，是之後大河劇《龍馬傳》中的演出。

《龍馬傳》演技備受肯定

2010年大河劇《龍馬傳》重金禮聘請來福山雅治演坂本龍馬，佐藤健則是中途加入飾演在幕末時代非常知名的歷史角色殺手以藏，對歷史迷來對這位超級殺人王一定不會陌

生，劇中佐藤健被師傅洗腦踏上「人斬」不歸路的悲劇角色，將以武士刀斬人之狂野本性及適者生存的求生本能演得入木三分，也令大友啟史導演留下深刻印象，邀請他主演下一步電影的男主角，那電影正是《浪客劍心》。

《浪客劍心》票房過百億

2012年上映的《浪客劍心》真人版在日本擁有非常多受眾，不管老中青年都喜歡這位江戶幕末以「飛天御劍流」稱霸暗殺界的千人斬拔刀齋故事。大友啟史擅拍歷史時代劇、也擅於鋪陳歷史英雄人物氣勢，而且漫畫中很多誇張又華麗的招式也能高度還原。再加上佐藤健一律不用替身的用心專注演出，成就了日本鮮有的成功動漫改編真人電影，一連三集《浪客劍心》、《京都大火篇》、《傳說的最終篇》票房大收近124億日元，今年更會上演兩集結局篇《浪客劍心最終章The Final／The Beginning》，女主角起用有村架純，當然還有跟雪代緣（新田真劍佑飾）的最後一戰：「一切目的都是為了向我復仇！」這些經典場口都備受影迷期待。

《浪客劍心》為佐藤健帶來第一波演藝事業高峰，而他往後也紅遍日劇界，像只顧下廚不諳世事卻深愛著妻子黑木華的《天皇的御廚》、吊兒郎當卻在綾瀨遙協助下一步一步重新認真做人的《繼母的女兒》，全都是非常高質的日劇。至於為佐藤健帶來第二波演藝事業高峰的，肯定是近期的《戀愛可以持續到天長地久》。

2012年上映一連三集《浪客劍心》、《京都大火篇》、《傳說的最終篇》票房大收近124億日元。

天堂醫生瘋狂派糖

同樣是漫畫改編的《戀愛可以持續到天長地久》（原著：圓城寺真紀）是以女性為目標觀眾的日劇，劇中佐藤健飾演的天堂醫生技術高明同時待人冷淡，是抖S的代表；當他遇上長期仰慕他甚至因此成為護士接近男神的佐倉七瀬（上白石萌音飾），漸漸被她的可愛、冒失同時善良和具責任心的性格所吸引，冰封的心逐步融化，之後二人成為戀人，在醫院裡大玩地下情，一幕一幕CHOK爆「派糖」撩妹情節陸續上映。

《戀愛可以持續到天長地久》令全亞洲女生都想成為女主角做小鳥依人。

女觀眾無不被佐藤健冷酷得來又柔情似水的舉止所迷倒：摸頭、壁咚、從後熊抱、吃拉麵時凝視對方三十秒、玩層層疊時忽然獻吻、咬著對方吃到一半的麵包等……同時也被他只對女主角才會說的甜言蜜語弄得神魂癲倒：「不可以在我不知道的地方偷偷哭泣～」、一邊親吻一邊說「這是療程的其中一環～」，還有看到七瀨咀邊沾上雪糕一邊說「我是絕對不會幫你擦掉的～」然後突然迎頭親上去以嘴巴幫忙擦掉……這些被視為浪漫得科幻的場口在社交媒體瘋傳，成為了2020上半年最具話題的日劇。

後記：

除了日劇和電影，螢幕後的佐藤健也是不折不扣的暖男，除在社交媒體經常跟粉絲聊天派福利，他本身也是一名貓奴，很多玩貓相都令砂糖粉絲看得甜入心坎，鏡頭前和鏡頭後同樣迷倒萬千少女，外表和實力兼備令佐藤健榮登2020年日本最「バズる」男神絕對實至名歸，如無意外他的名氣也將會持續到天長地久。