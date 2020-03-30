《 紀念碑谷2 》唔使錢有得玩？限時免費下載　畫面更勝上一代

英國ustwo games所開發，並於2017年起陸續在App Store／Google Play推出上架，採付費買斷制的人氣益智冒險遊戲《Monument Valley紀念碑谷2》，自即日起在Google Play開放讓玩家們免費下載體驗！

由ustwo games所推出的《Monument Valley紀念碑谷》系列，讓玩家們在充滿等角頭影、錯視等各種視覺障礙的幾何型地圖關卡上，引導主角們不斷前進抵達目的地通關，獨特的遊戲性與美術性，自2014年推出以來就受到許多玩家們好評，2017年推出的二代，不但在色彩上比之前一代更加繽紛美麗，而且還加入光束等全新要，加上讓玩家們首次控制兩個角色的獨特玩法，讓闖關更具挑戰性。

如今，官方正式宣布，自即日起在Google Play上針對本作Android版本推出限期免費下載優惠，玩家們可以趁現在趕快先來下載遊戲，如此一來即可盡情免費暢玩，體驗本作獨特美術風的益智關卡挑戰樂趣！至於iOS版之後是否也會跟進開放限期免費，玩家們也可以隨時關注官方後續的宣布。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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