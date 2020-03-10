初音Miku Project Sekai Colorful Stage發表會　多項新情報4月出

初音Miku與樂隊組合的手機音樂遊戲新作《Project Sekai Colorful Stage》於3月9日初音之日舉行直播發表會，公布新情報及推出日期，預定4月下旬推出。

SEGA GAMES X Craft Egg/Colourful Palette聯合製作的《Project Sekai Colorful Stage》，是一款使用初音Miku角色以及原創樂隊角色的手機音樂遊戲。在是次發表會就公布了各角色的部份人設、服裝、遊戲系統、3DMV及實際遊玩示範。

（直播很長注意流量，1:11:45左右有實機示範，也可看下面圖文資料）

發表會情報截圖：

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如早前報導一樣，遊戲的設計有點類似Craft Egg同廠的《BanG Dream!》手機版，有5隊的原創角色樂隊，成員們人設精美各有魅力。玩家在演奏前除了可選原創樂隊 x Vocaloid 的音源 、也可選 Vocaloid 原曲的音源。在遊玩的時候也會有像Project Diva級數的3DMV在背景播放，當然也有PV觀賞的模式。發表會中也公布了現時收錄的歌曲，包括有初音的《自傷無色》、DIVA也曾收錄的《Tell Your World》、巡音X GUMI的《ハッピーシンセサイザ》等，全部都是Vocaloid傳說級別（原曲瀏覽數超過100萬）歌曲。直播中也發表了Volcaloid的創作人Neru都會加入，更公布遊戲會有第二首主題曲並由知知名的 Deco*27 聯合 Kemu 創作。

已公布的《スイートマジック》3DMV