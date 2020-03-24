《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》手遊畫面公開：動畫質素戰鬥效果！

《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》（鬼滅の刃 血風剣戟ロワイアル）手機遊戲 PV 曝光！作為《鬼滅之刃》首款手機遊戲，粉絲除了期待，就是怕受到傷害。遊戲 PV 公開了《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》的基本玩法和畫面，筆者認為算是採用了目前較切合《鬼滅之刃》，而又較新鮮的玩法。

非對稱對戰玩法

《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》放棄漫改遊戲常用的卡牌收集﹑育成玩法，起用非對稱對戰生存動作遊戲，玩家將會在《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》中，分別扮演「鬼殺隊」或「鬼」進行陣營大戰。由於非對稱對戰的關係，扮演「鬼」的玩家將會以一人之力，發揮獨有的「血鬼術」，以殲滅鬼殺隊作為目標；相反，扮演「鬼殺隊」的玩家就會和夥伴合作斬下「鬼」的首級。

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以動畫為主調

《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》PV 中，主要都是《鬼滅之刃》動畫的畫面，不過相信粉絲都願意一看再看。不論是遊戲海報或 PV，出埸的人物和故事進度都是以動畫為主，估計《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》的角色在推出時都是根據動畫的進度，即大約在「蜘蛛鬼家族篇」前後。因此玩家可操控的「鬼」角色有「前任下弦之陸﹒響凱」﹑「下弦之伍﹒累」等，「鬼殺隊」則是以「竈門炭治郎」為首的主角團，以及「水柱﹒富岡義勇」﹑「蟲柱﹒胡蝶忍」等。

扮演「鬼殺隊」的玩家會和夥伴合作斬下「鬼」的首級（《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》PV 截圖）

扮演「鬼」的玩家將會以一人之力，發揮獨有的「血鬼術」，以殲滅鬼殺隊為目標（《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》PV 截圖）

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鬼殺隊vs鬼

說到非對稱玩法，很多玩家都會聯想到《Dead by Daylight》﹑《第五人格》，不過《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》和前兩者有點不同，作為多人陣營的「鬼殺隊」，不是以逃走為目標，而是可以使用角色的「呼吸」和武器，攻擊「鬼」。《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》的戰鬥元素看來會更為豐富，畢竟玩家也想在手機上使出「火之神神樂」，把「累」的首級斬下來。

（《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》PV 截圖）

《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》預計 2020 年，於 iOS 和 Android 上推出（《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》PV 截圖）

《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》預計 2020 年，於 iOS 和 Android 上推出，《鬼滅之刃》的粉絲絕對不能錯過。當遊戲的後續情報公開後，也將和大家分享，有興趣的玩家記得留意相關報道。

《鬼滅之刃 血風劍戟大逃殺》官網