《NieR RepliCant》尼爾系列原點重製　2B、9S聲優加盟或有新結局

除了由吉田明彦擔任角色設計的手機版《NieR Re[in]carnation》外，Square Enix 也宣布，預定於 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台上，推出人氣動作 RPG《NieR 尼爾》系列最新《NieR RepliCant ver.1.22474487139…》（尼爾：人工生命 ver.1.22474487139…／ニーア レプリカント ver.1.22474487139…）與玩家們見面。

《NieR RepliCant》為 Square Enix 於 2010 年在 PS3／Xbox 360 主機上所推出，由《Drag-On Dragoon 誓血龍騎士》開發團隊所製作的的即時動作 RPG。在遊戲中，以《誓血龍騎士》新宿結局後約一千多年後的世界作為舞台，並以兄妹之愛作為故事主打（當時另一款同步發售的系列作《NieR Gestalt》則是以父女之愛為主題）。由於遊戲內承襲了過去《誓血龍騎士》多重結局的劇情設計，以及每次重新開始時都會因為滿足特定條件而解鎖不同結局等設定，受到許許多玩家喜愛。

+ 6 + 5 + 4

至於這次的《NieR RepliCant ver.1.22474487139…》，官方表示本作並不是單純的重製版，而是內容大幅升級的威力加強版。遊戲將由 Toylogic 擔任開發，並由過去曾擔任全球累計出貨販售超過 450 萬套的《尼爾：自動人形》主遊戲設計師，隸屬於白金工作室的「田浦貴久」協助開發。

在本次的加強版中，除了將會針對語音全部重新錄製，以全語音的方式讓玩家們更加深入本作故事劇情外，還將會加入各式各樣的新追加要素登場，甚至還將會有過去所沒有的新角色登場，也考慮有可能將會加入新結局（新結局方面目前還未確定）。同時本作 BGM 方面，不但將會全部重新收錄，還將會有新曲登場，並將邀請在《自動人形》中擔任 2B 一角的「石川由依」、曾擔任 9S 配音的「花江夏樹」等參與演出，勢必將帶給玩家們前所未有的全新遊戲體驗！

部分配音聲優一覽： 主角（少年時期）：岡本信彦 主角（青年時期）：遊佐浩二 優娜（ヨナ）：野中藍 白之書（白の書）：由過去的 Peter（池畑慎之介）變更為安元洋貴 艾蜜兒（エミール）：門脇舞以 ？？？：石川由依 ？？？：花江夏樹

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO