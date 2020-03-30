《NieR Re[in]carnation》尼爾系列新作公開！課金手遊掂唔掂？

日本 Square Enix 宣布，預定於 iOS／Android 手機平台上，推出人氣動作 RPG《NieR 尼爾》系列最新作《NieR Re[in]carnation》（ニーア リィンカーネーション），並公開由《NieR 尼爾》系列粉絲們熟悉的「幸田和磨」擔任概念美術設計的主視覺畫面。附帶一提，目前本作推出時間未定，至於收費模式將採取基本遊戲免費的道具製課金模式。

由官方這次所發表的這款《NieR 尼爾》系列最新手機 RPG，將由之前曾推出人氣手機遊戲《Blade Xlord》等作品的 Applibot 負責開發、過去曾擔任《皇家騎士團》、《FF 戰略版》、《勇氣默示錄》等人氣作角色設計，Cygames 旗下子公司 CyDesignation 的「吉田明彦」擔任角色設計，曾擔任《尼爾：自動人形》等系列作單機版開發的「齊藤陽介」擔任製作人、「ヨコオタロウ（橫尾太郎）」擔任創意總監。

+ 11 + 10 + 9

而從官方這次公開的設計宣傳影片看來，僅知本作將會以「記憶」、「渴望」、「孤獨」、「救濟」等關鍵字為主打，玩家們將在名為「Cage 檻」的封閉場所內，展開全新的冒險與戰鬥之旅。至於有關本作實際的內容特徵，目前則還有待官方後續發表。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO