《FF7R》因疲情提早部分地區發貨致提前曝光　官方呼籲偷跑勿劇透

《Final Fantasy VII Remake（重製版）》即將在 4 月 10 日帶領玩家重回魔晄都市米德加，然而因為 COVID-19 新型冠狀肺炎打亂了國際貨運的運輸，讓遊戲本體提早到了歐、澳等區域，也導致讓部份玩家搶先取得，SQUARE ENIX 今日發表公告，請求玩家不要洩漏劇情。

開發團隊表示投注在《Final Fantasy VII 重製版》的辛勤努力，來自於玩家的熱情驅使。但在遊戲發售前數週官方必須要做出一些艱難的決定，由於 COVID-19 病毒的肆虐，導致無法有效控管全球出貨時間。因此有些區域必須提早發貨，確保每個人都能在 4 月 10 日獲得遊戲實體光碟。

但是在上週陸續有玩家分享拿到遊戲實體包的商品圖片，使得製作人北瀨佳範與總監野村哲也不得不發表公告呼籲，為期盼所有人能在 4 月 10 日之後獲得遊戲帶來樂趣，希望提早偷跑的玩家不要劇透破壞他人的遊戲體驗。雖然《Final Fantasy VII》自 1997 起已發售 20 多年，但是《Final Fantasy VII 重製版》依然為了老粉絲以及新玩家準備了相當多的驚喜，期盼玩家不要劇透，同時也感謝玩家支持，更重要的是在疫情肆虐的這幾個月內，更要保持自己的安全。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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