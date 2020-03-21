《FF7R》廣告影片公開　上市前由故事、戰鬥到情懷回味誕生前傳說

日本 Square Enix 預計在 2020 年 4 月 10 日在 PS4 主機上推出，目前體驗版也正在 PS Store 上推出下載試玩的《Final Fantasy VII Remake》（Final Fantasy VII 重製版），隨著遊戲發售日逼近，官方特地公開本作五段最新 TVCM 電視廣告讓玩家們欣賞。

本作為一款將 1997 年在 PS 主機上公開的《FF》系列第七代重新移植到 PS4 主機上再度推出的移植重製版。雖然這次因為遊戲內容關係，將只會收錄原作 PS 版從開始到米德加都市脫出為止的劇情內容，不過在畫面 CG 演出等各方面都大幅強化，而且除了原本的指令戰鬥操作外，還加入動作戰鬥的選擇讓玩家們自由切換使用，加上各種穿插的支線任務與追加劇情等內容，讓玩家們能重新探訪米德加都市，體驗與過去 PS 版截然不同的全新冒險！

▼▼▼點圖率先觀看《Final Fantasy VII 重製版》新畫面▼▼▼

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而在這次，官方配合遊戲即將上市所推出的五段電視廣告部分，除了有以本作故事劇情為主題的故事篇，以本作華麗動作戰鬥為主打的戰鬥篇之外，另外還有兩段段以過去情懷為主題的誕生前的傳說篇與所有回憶篇，以及為慶祝遊戲終於上市的上市篇等等，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

TVCM「故事篇」

TVCM「戰鬥篇」

TVCM「誕生前的傳說篇」

TVCM「所有回憶篇」

TVCM「4月10日、終於上市篇」

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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