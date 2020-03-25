《FF7R》為完整收錄內容分章節推出　重製追加新區域、破關後內容

日本 Square Enix 預計在 2020 年 4 月 10 日在 PS4 主機上推出，目前體驗版也正在 PS Store 上推出下載試玩的《Final Fantasy VII Remake》（Final Fantasy VII 重製版），遊戲製作人「北瀬佳範」於採訪時透露，這次七代重製版之所以採用章節形式推出，以及針對遊戲內米德加都市與神羅公司大樓追加新樓層等部分進行說明解釋。

據北瀨製作人表示，這次之所以沒有採用像當初 PS 版那樣的無切版來進行重製，而是要採用章節形式推出，並追加新要素，都是為了將遊戲內容在更加提升遊戲品質的狀況下重現在玩家們眼前才做出的決定。「以現代遊戲品質來說，如果要製做將所有遊戲內容全部收在一起，並維持最高畫質推出的作品，那是不可能的事情，真要實現，勢必要把當初 PS 版的部分區域或好幾個畫面都給切掉才行。」

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北瀨製作人也補充，「如果真要實現上述將所有內容濃縮在一個作品內推出的話，做出來的遊戲勢必會變成原本 PS 版的刪減版，我們認為這樣一來粉絲們應該無法高興，因此才會做出像這樣以章節形式推出的版本。」同時北瀨製作人也說明，「米德加在當初 PS 版中，其實有很多地方都是在 PS 版中沒有實際登場的，我們希望透過這次的重製版，去將這些地方表現出來，並將城鎮各部分區域整個串聯在一起，帶給玩家們連續的遊戲體驗，真正認識米德加都市的所有一切。」

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除了米德加都市的完整重現之外，這次的神羅公司大廈，也是重製版中一項重要的重製關鍵。北瀨製作人與重製版共同遊戲總監浜口直樹表示，在這次重製版的神羅公司大廈中，我們加入了許多全新的樓層，這些都將會是當初 PS 版所沒有的新高潮所在。有趣的是，如果玩家們想要所這些新樓層，必須要有「赤紅XIII」（レッドXIII／Red XIII，Voice Cast：山口勝平）在才行。

官方表示，在這次的七代重製版中，「赤紅XIII」雖然不是玩家可使用角色，不過要進入這次神羅公司大廈新樓層進行探索，關鍵卻在「赤紅XIII」的身上。浜口總監表示，「玩家們必須使用赤紅XIII 獨特的身體能力，來越過重重障礙，才能進入這些新樓層，我們相信透過這些新要素區域的體驗，勢必將帶給玩家們過去 PS 版所沒有的全新樂趣。」

而官方也表示，在這次的七代重製版中，也確定將會加入新的「End Contents」（遊戲破關時解鎖的破關後內容）登場。至於這些破關後才能解鎖的內容將會是怎樣的內容（有可能是新區域開放探索？或是可以連續挑戰頭目？），目前也都還有待官方後續更進一步發表。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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