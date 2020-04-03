《The Last of Us Part II》推出再受阻　因疫情無奈宣布無限延期

Sony 與 Naughty Dog 今日共同宣布，原訂五月發售的《最後生還者：第II章》（The Last of Us Part II）將會再次延期到官方正式發售日為止，意即進入無限期延期。

根據 PlayStation 官推表示，SIE 做出艱難決定，將《最後生還者：二部曲》與《漫威鋼鐵人 VR》（Marvel's Iron Man VR）發售推遲，直到另行通知，影響來自於全球面對的疫情衝擊，無法提供玩家發售時的遊戲體驗。而隨後 Naughty Dog 聲明中表示，好消息是遊戲已經進入最後收尾階段，修復了許多最終的 bug 問題，但即使是開發告捷，但是在全球發行通路受影響的情況下，沒辦法確認玩家同步都能玩到遊戲。

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Naughty Dog 表示不滿意延期決定，但也理解到這是對玩家最公平的決策，未來有新資訊隨時將與玩家分享，最後希望玩家的家人以及好友都能在這波疫情下保持健康，感謝粉絲持續的支持。《最後生還者：二部曲》因為疫情問題也還無法在公開場合展示實機遊玩，因此官方改以釋出 PS4 Pro 運算下的遊戲畫面讓玩家先行一睹。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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