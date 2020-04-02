【新冠肺炎】《Pokemon GO》變Pokemon「Home」推居家模式助抗疫

隨著COVID-19新冠肺炎疫情擴大，美國 Niantic 旗下《Pokémon GO》將推出讓訓練家們在室內也能遊玩遊戲，不用外出增添感染疫情機率的居家模式玩法，如今官方又有最新情報要公開給訓練家們知道囉！

據官方宣布，為了讓訓練家們可以盡量避免外出增加感染新冠肺炎的機率，因此官方將進行遊戲內的更新，將訓練家們平常碰到道館的半徑距離，以及參加道館團體戰的半徑距離，在這段時間內暫時提升為平常的兩倍；讓訓練家們可以藉此在與其他訓練家保持距離的狀況下，依然可以一起參加道館團體戰，或是轉動道館或補給站領取各種道具。

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另外，自 4 月 1 日起至 4 月 7 日22:00 為止，「霹靂電球、哎呀球菇、鬼斯、鬼斯通、長尾怪手、不良蛙、樹才怪」等寶可夢出現機率將會提高，如果夠幸運，還有機會遇見異色樹才怪或異色不良蛙！另外，陷阱寶可夢「泥巴魚」也將首次在遊戲內登場，活動期間內，將有機會從 5 公里蛋中孵出泥巴魚，或是在完成田野調查課題時遇見牠。如果夠幸運的話，說不定還能在野外遇見牠。

附帶一提，本次活動期間內，「小果然、盆才怪、泥巴魚、不良蛙、長尾怪手」等寶可夢於 5 公里蛋中孵化的機率將會提高，並將會有活動專屬田野調查課題即將登場。只要完成課題，就有機會遇見樹才怪、不良蛙或泥巴魚！

同時，因應新冠肺炎疫情，4 月目前預定將不會有新的特殊調查登場，因此訓練家們如果尚未完成 3 月特殊調查，仍可在 4 月底前完成來拯救暗影炎帝。而自 4 月 2 日起至 5 月 1 日為止，田野調查七天一輪的突破性獎勵將會改由帶著額外星砂的阿羅拉椰蛋樹登場，官方也將會在 4 月推出寶可夢聚焦時刻與神祕獎勵時間，訓練家們也可隨時關注官方後續的最新公開掌握遊戲最新訊息！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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