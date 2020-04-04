《 Tiger ＆ Bunny 2 》續集製作確定　虎叔兔子拍檔回歸

《 Tiger ＆ Bunny 》講述在未來，出現一種擁有特殊能力的新人類NEXT，有人更藉超能力作奸犯科，電視台則結合各大公司作為贊助商，安排一批裝甲上印滿客戶商標廣告的超級英雄上場。主角Wild Tiger／鏑木·T·虎徹及Barnaby·Brooks·Jr（因為與Bunny音近，被稱為兔子），一對性格身份完全相反的英雄，被逼組成拍檔組合，一邊參加電視真人秀、一邊維持正義。

像足球一樣胸口有贊助標誌

本作一對主角「一攻一受」的組合極受女性同人界歡迎，更有經典的「公主抱」場面！2012年推出後反應絕佳，曾於2017年 NHK 百大動畫投票中被網民發動投票活動已奪得No.1位置，劇場版《The Rising》及《The Beginning》更分別排名第2、第6。

經典的「公主抱」場面俘虜了很多fans。

於2017年NHK 百大動畫中奪得：TV版第1位，劇場版《The Rising》第2位、《The Beginning》第6位。

+ 6 + 5 + 4

當時，更盛傳真人電影版已經準備開拍，但最後製作公司破產而胎死腹中。來年2022年是《 Tiger ＆ Bunny 》10週年，BN Pictures（其實即是Sunrise）決定開拍續集《Tiger ＆ Bunny 2》，系列構成仍然為西田征史，監督一職則改由加瀬充子負責，她是一位資深的作畫分鏡、演出家，改由女性執導的「虎兔2」，令人期待！（官方網頁）

官網已刊登了桂正和一張全新的虎叔／兔子插畫。

當時，更盛傳真人電影版已經準備開拍，但最後製作公司破產而胎死腹中。來年2022年是《 Tiger ＆ Bunny 》10週年，BN Pictures（其實即是Sunrise）決定開拍續集《Tiger ＆ Bunny 2》，系列構成仍然為西田征史，監督一職則改由加瀬充子負責，她是一位資深的作畫分鏡、演出家，改由女性執導的「虎兔2」，令人期待！

系列構成：西田征史、監督：加瀬充子 角色及英雄設計：桂正和，兩位主角聲優：平田広明、森田成一同樣回歸。

→未播新動畫．先買真藍牙 Tiger ＆ Bunny 9週年紀念 Onkyo 特製真藍牙耳機←