《100年多啦A夢》永久保存版確保陪你到22世紀　仲有隨意門書櫃！

知道「叮噹」是什麼的請舉手！（不小心暴露年紀）從「叮噹」到「多啦 A 夢」，陪伴許多人長大、來自 22 世紀的藍色機械貓不知不覺已經誕生超過 50 年啦！而為了紀念《多啦A夢》發行 50 週年，日本出版社小學館決定推出《多啦A夢》100 年永久保存版，搭配一系列限定商品，其中還有一個隨意門造型的小書櫃，粉絲們一看到整個就受不了啦！

由日本漫畫家藤子·F·不二雄所創作的漫畫作品《多啦A夢》，自 1969 年12 月開始連載，一共發行了 45 冊單行本，至今依舊透過電視動畫及劇場版電影持續陪伴著我們。為了讓這部許多人從小看到大的經典作品繼續陪伴大家到《多啦A夢》誕生的 22 世紀，日本出版社小學館決定推出《多啦A夢》100 年永久保存版，採用最高技術規格製作，全套 45 冊皆為精裝本設計，布面硬殼封面搭配燙金書背，上方為防止濕氣和灰塵進入的「天金」規格，整套書金光閃閃，另外還附贈 3 個精美收納盒，一個可以放進 15 冊漫畫。

+ 10 + 9 + 8

不僅如此，這套珍藏版另外還附送許多贈品，首先是三本別冊，第一本是藤子・F・不二雄的彩色畫集，裡頭收錄了作者未曾公開的圖畫，第二本是《多啦A夢》第 0 集精裝版，第三本則是法寶索引書，以五十音的方式排列多啦 A 夢所有的「法寶」，讓讀者可以快速找出每個法寶登場的集數。

除了別冊外，附贈的 3 個精裝書收納盒將會使用 110×110cm 的超大型「時光布」包裝，拆封後「時光布」可以自行作為別的用途使用，還有大雄跟多啦 A 夢一起看漫畫的公仔，而最最犯規的當然是這個隨意門造型的三層書櫃，一層可以收納 15 本漫畫，只有購買《多啦 A 夢》100 年永久保存版的人才可以加購，簡直就是逼粉絲一定要整套收藏啊！目前《多啦 A 夢》100 年永久保存版已經開放預購，將於 2020 年 12 月 1 日發售，之後也會公布隨意門書櫃的販售資訊，相信粉絲們都已經等不及啦！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO