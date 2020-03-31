假如神奇女俠退休…叮噹何否不要老？5首借動漫人物寄意的廣東歌

從小到大看動漫，不止喜歡看故事的內容或情節，還超喜歡「煲埋」尾頭和尾片主題曲，每次聽到那些或熱血、或浪漫、或感人的旋律，再聯想當中角色的經歷與故事，總是感動不已，浮想聯翩。 相信很多音樂人在成長時期，也曾深受各地動漫作品、角色及音樂所啟蒙，故不時將動漫元素融入創作中，向前人致敬、抒發感受，並把出色的動漫作品廣傳開去。不知你聽到以下五首啟發自動漫的廣東歌，可會勾起某些片段或成長回憶？

1. 叮噹可否不要老——張敬軒〈青春常駐〉

現改名「哆啦A夢」的「叮噹」，是日本漫畫師藤子．F．不二雄的經典動漫《ドラえもん》中家傳戶曉的角色，於1976年登陸香港的《兒童樂園》雜誌，再於1982年在港首播動畫版。

動漫中，叮噹是主角野比大雄的玄孫世修，由未來派遣到二十世紀幫助高祖父改寫窮困命運的機械貓。雖然叮噹比其他同類少一粒螺絲淪為次貨，但憑善良本性、無限愛心，還有厲害的百寶袋，每當大雄闖禍或他的朋友們有需要，叮噹總會奮不顧身取出竹蜻蜓、隨意門、放大縮小槍和抽屜裡的時光機等，幫眾人逃出險境，因此牠不但備受大雄和朋友們的喜愛，現實中亦有無數男女老幼的Fans。

張敬軒直言自己如「大雄」，慶幸有「叮噹」故事陪伴成長，童年考試溫書有壓力，就會幻想擁有「記憶方包」來減壓等。2014年，他於歌曲〈青春常駐〉以一句「叮噹可否不要老 伴我長高」，唱出看到兒童節目資深主持人譚玉瑛離開節目，有如大雄跟叮噹分別般失落（《多啦A夢》劇照）

歌手張敬軒直言自己如「大雄」，慶幸有「叮噹」故事陪伴成長，童年考試溫書有壓力，就會幻想擁有「記憶方包」來減壓等。2014年，他於歌曲〈青春常駐〉以一句「叮噹可否不要老 伴我長高」，唱出看到兒童節目資深主持人譚玉瑛離開節目，有如大雄跟叮噹分別般失落。

巧合地，歌曲推出翌年（2015年），「叮噹」配音員林保全病逝，軒仔就與Edmond Tsang（作曲）和陳耀森（填詞）合作推出一首懷念保全叔的〈叮噹可否不要老〉，勉勵各人時光一直往前走，要記着故人留下的勇氣和愛，好好生活下去。

2. 你要好好愛自己：許廷鏗〈大雄胖虎綜合症〉

講起《叮噹》，不得不提兩個天生「對頭人」 - 大雄和胖虎（舊稱為「技安」）。主角大雄是性格懦弱怕事的孩子，不但害怕媽媽和老師，還非常懼怕「走音小霸王」胖虎，因為對方有點霸道、無理和自大，喜歡做「上靶」，常常欺凌「下靶」的大雄，要不揍他一頓，要不搶他零食和零用錢。吊詭的是，看似「高大衰」的胖虎卻非真正壞人，他其實只是有點調皮和不懂表達罷了，偶爾他見大雄落難或叮噹有事，又會展現義氣幫忙到底，因此兩人的友情非常妙微。

大雄是性格懦弱怕事的小學生，不但害怕媽媽和老師，還非常懼怕「走音小霸王」胖虎，因為對方有點霸道、無理和自大，喜歡做「上靶」，常常欺凌「下靶」的大雄，要不揍他一頓，要不搶他零食和零用錢（《多啦A夢》劇照）

1997年，兒童心智科醫師司馬理英子於學術論文中，以大雄和胖虎兩個角色的性格來分別說明「注意力缺失症」（ADD）和「注意力不足過動症」（ADHD）兩種精神症，並總結成「大雄．胖虎綜合症」（のび太・ジャイアン症候群）。

由許廷鏗主唱、周國賢作曲的〈大雄胖虎綜合症〉以此為靈感，唱出很多人成長時，或都遇過這類性格和言行古怪的同學，甚至自己就是這種人。自處或相處過程，也會碰到不少困難或痛苦，但原來這並非對與錯，純粹腦袋的設定和個性使然，藉此歌期望可鼓勵樂迷面對和接納自己的強弱，不要限制了發展可能性。

3. 強悍但寂寞的人：麥浚龍〈鐵甲人〉

看麥浚龍近年常以「董折」形象示人，唱盡情愛情的暗黑與寂寞，其實他化身董折前，出品很多多元化的音樂，譬如《Words Of Silence》專輯中的〈鐵甲人〉的靈感來源，多少受到日本漫畫家橫山光輝繼《鐵人28號》之後的第二部巨大機械人作品《鐵甲人》（GIANT ROBO）影響。

《鐵甲人》是許多香港中年人的童年回憶。這部想像力奇幻的作品，曾經被製作成特攝劇，開創巨大機器人熱潮的時代。素來熱愛Cult片的Juno就借鐵甲人比喻強者為保持強悍，只得掩飾內心的孤單寂寥，以及不被人完全了解和欣賞的缺撼美（《鐵甲人》系列官方宣傳海報）

《鐵甲人》是許多香港中年人的童年回憶。這部作品誕生於1967年，是橫山光輝老師繪製的一部漫畫作品。故事講述主角草間大作乘船返日本途中，於海上遭遇怪物襲擊，全船沉沒，他與另一生還乘客嵐十郎漂流至附近荒島，意外發現此島是宇宙人哥羅丁大帝領導的世界犯罪集團－BF團的秘密基地，繼而有了連串戰鬥。

這部想像力奇幻的作品，曾經被製作成特攝劇，開創巨大機器人熱潮的時代。素來熱愛Cult片的Juno就借鐵甲人比喻強者為保持強悍，只得掩飾內心的孤單寂寥，以及不被人完全了解和欣賞的缺撼美。

4. 當英雄也無能為力：謝安琪〈神奇女俠的退休生活〉

謝安琪自從簽約Juno旗下後，兩人分別以主角董折（麥浚龍飾）及浦銘心（謝安琪飾）的身份，合作推出一系列音樂故事去講述男女之間的情愛慾望，但從前的「Kay」式音樂除了談情說愛，當中亦會談討十分生活化的話題，由黃偉文填詞的〈神奇女俠的退休生活〉就是一首頗有趣又富個性的作品。

「神奇女俠」被賦予愛、溫柔、母性等特質，是神的後裔。在〈神奇女俠的退休生活〉中，Wyman就妙用Kay當時正冒起的超勁人氣，對比神奇女俠都要退休、對世界變化愛莫能助的處境，展示出他對女性的認同與讚美（《神奇女俠》劇照）

神奇女俠（Wonder Woman）是DC漫畫的虛構英雄（或英雌）。當初創作者、心理學家威廉·莫爾頓·馬斯頓，跟DC漫畫老闆討論，他認為漫畫界需要一位女性超級英雄去開拓新血路，故此即使起初備受反對，仍然堅持創作出「神奇女俠」此角，並給她賦予愛、溫柔、母性等特質，以及作為神的後裔，天生擁有超人能力，奔跑時速達97公里，能舉起1萬5千磅的重物的優勢和力量。如此獨特的人物，自1941年12月出現後，就成為了繼超人和蝙蝠俠以外，史上連載時間最長的漫畫超級英雄之一。

在〈神奇女俠的退休生活〉中，Wyman就妙用Kay當時正冒起的超勁人氣，對比神奇女俠都要退休、對世界變化愛莫能助的處境，展示出他對女性的認同與讚美，但同時對於社會未夠開放開明，令神奇女俠也無力，只可眼白白看著城市逐漸腐化，帶出活著最無奈莫過於此的感觸。

5. 學習與憂思共處：何建曦〈阿愁〉

C AllStar的成員何建曦（SoulJase），去年推出單曲〈Bounce Back〉，今年又在「Self Portrait」企劃中，剛推出的新歌〈阿愁〉讓大家認識另一面的自己。不說不知，SoulJase在歌手身分之外，也是一位作家，很喜歡藉由文字去探討人性，這次他取材Pixar動畫《反轉腦朋友》（Inside Out）為靈感寫出〈阿愁〉此曲。

這部動畫，以五位情緒擬人角色「腦朋友」阿樂、阿愁、阿驚、阿憎和阿燥，分別主宰著小女孩韋莉的情緒和思想的觸摸記憶球控制台。在〈阿愁〉中，SoulJase多少借用了故事的寄意去表述對人生的想法（《玩轉腦朋友》劇照）

這部動畫，以五位情緒擬人角色「腦朋友」阿樂、阿愁、阿驚、阿憎和阿燥，分別主宰著小女孩韋莉的情緒和思想的觸摸記憶球控制台。後來韋莉因為要搬往新居，離開充滿快樂回憶的地方，心情不習慣令情緒起變化，期間阿樂數度阻止阿愁觸摸記憶球，試圖用快樂掩蓋悲傷，誰不知卻弄巧反拙引發更多問題。最後幾位腦朋友發現，原來學習和憂愁相處也是成長必經階段，最後才平息一切。

在〈阿愁〉中，SoulJase多少借用了故事的寄意去表述對人生的想法，而歌曲介紹的一段自白又是今次創作的出發點：「她問，明天世界末日，為何不想想今天可以快樂地過？對啊，為何我沒有想到？」試圖引導樂迷感受生命中的喜怒哀樂。

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