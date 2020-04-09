Switch《動物之鬪》右勾拳柴犬 vs 肌肉狐狸 網路迷因動物大亂鬥

由數位卡夫特所開發迷因格鬥遊戲《動物之鬪》（Fight of Animals）Switch版於今（9）日在歐美區eShop上架，同時於近日將協助由趴踢鵝工作室所開發占地派對遊戲《給地偷地》（Gerritory）登入Switch平台。

《動物之鬪》是一款以簡單好玩為製作核心，用錯位拍攝做發想出發點的1對1趣味格鬥遊戲。有別於一般格鬥遊戲，只需要按下方向+技能鍵就能輕易使出招式進行連段。內容則是以網路上受歡迎迷因：錯位拍攝的動物、例如著名的「右鉤拳柴犬」、「身體躲在地下很強壯的狐狸」、「宛如站著行走的步行貓」、「施展魔法的松鼠」、「烏鴉猩猩」、「秀肌肉的白鯨」等做為玩家的操作角色與其他動物一決雌雄！

遊戲附帶「輔助模式/Assistant Mode」讓沒有格鬥經驗的玩家也能爽快地進行對戰（Digital Crafter Youtube 影片截圖）

《動物之鬪》Switch版目前有7名可使用動物。同時支援本地以及線上對戰功能。日本區由於審核流程略為繁瑣、販售日期將會另行公布。

網路迷因動物大亂鬥！點圖看《動物之鬪》迷因角色▼▼▼

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協助占地派對遊戲《給地偷地》登入Switch！

《給地偷地》是由台灣的獨立遊戲研發團隊趴踢鵝工作室（Party Goose Studio）打造的作品。曾獲得如：放視大賞PC遊戲創作組、2018indiePlay中國獨立遊戲大賽、2019TGS IGA－最佳遊戲設計…等多項遊戲製作獎項！

《給地偷地》是一款支援到四人同樂的派對遊戲，每名玩家操控一個方塊，而遊戲主要規則有兩個，一個是移動方塊時，可以為地板格子著上代表自己的顏色來累積分數；而另一個規則是，同場競技的玩家若是分數落後者遇到分數比較高的玩家，可以直接踩死對方。需要利用不同關卡的特性，佔領最多的格子便可成為贏家。

《給地偷地》從開發初期至今獲得不少殊榮（Party Goose Youtube 影片截圖）

輕鬆又刺激的玩法是不錯的友情破壞遊戲選擇?（Party Goose Youtube 影片截圖）

數位卡夫特秉持著協助獨立遊戲開發團隊登入更多樣化的平台以及共同推廣為主軸，這次擔任《給地偷地》的發行擔當，會陸續釋出更多關於《給地偷地》的相關情報，敬請期待。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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