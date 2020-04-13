IDOLM@STER偶像大師 TV、劇場版動畫免費任睇！預告手遊更新

萬代南夢宮娛樂股份有限公司宣佈，App Store、Google Play 平台應用程式《偶像大師 百萬人演唱會！劇場時光》的春天來臨啦！「動畫「THE IDOLM@STER」、劇場版「THE IDOLM@STER 朝著輝煌的彼岸！」現在全部免費公開中。遊戲內將會進行 13 人演唱會功能實裝等更新，以及舉辦各種活動。這個春天，盡情遊玩劇場時光吧！

動畫全 26 話，劇場版免費播放中！

動畫「THE IDOLM@STER」共 26 集，劇場版「THE IDOLM@STER 朝著輝煌的彼岸」的兩個作品，至 5 月 31 日竟然能夠免費觀看！

可享受所屬 765 藝能事務所的 13 位前輩偶像故事的動畫，在劇場版裡也有幾位偶像從 MILLIONSTARS 中登場！這個春季，請務必享受她們的故事！

＜動畫「THE IDOLM@STER」＞

描述以天海春香為首，所屬藝能事務所『765 藝能製作股份有限公司』的個性迥異的 13 位女孩們， 她們各自朝著夢想努力奮鬥與成長的故事。夢想要大，目標是頂尖偶像！

播放期間：2020 年 5 月 31 日止

全部集數：全 26 話

YouTube 全播放清單（按此）

＜劇場版「THE IDOLM@STER 朝著輝煌的彼岸」＞

這是立志成為頂尖偶像的少女們的羈絆與成長的故事。描述立志成為頂尖偶像的少女們成長，並逐漸散發光采模樣的電視動畫共 26 集的『之後』的故事。

播放期間：2020 年 5 月 31 日止

動畫＆劇場版播放紀念活動

為了紀念動畫＆劇場版的播放，《偶像大師 百萬人演唱會！劇場時光》開始「10 次白金轉蛋 1 天 1 次免費活動」，預定實施共計三個活動！

活動1、「10次白金轉蛋1天1次免費活動」

活動期間中（4/11 15:00 至 4/22 14:59 止），1 天 1 次可以免費抽取現正舉辦中白金轉蛋的「10次白金轉蛋」。

活動2、「百萬寶石增量活動」

活動期間中（至4/22 14:59止），新購買的百萬寶石數量將進行部分增量。

活動3、「製作人先生應援活動」

4 月 11 日 0:00～4 月 22 日 23:59 為止，每日可領取 1 次不同獎勵。

＜發送道具＞

4/11：充電飲料MAX 3個 4/12：舞台洋裝 100個 4/13：1000000資金 4/14：充電飲料MAX 3個 4/15：Princess唇膏・Fairy唇膏・Angel唇膏 各100個 4/16：訓練課程券 R 100枚 4/17：Princess香水・Fairy香水・Angel香水 各50個 4/18：充電飲料MAX 3個 4/19：Princess手鏡・Fairy手鏡・Angel手鏡 各20個 4/20：迷你皇冠 20個 4/21：白金星光碎片 5個 4/22：充電飲料MAX 3個

13人演唱會終於實裝！

遊戲內終於實裝可以進行13人演唱會表演的「13人演唱會」功能！預定 4 月 13 日 13 時正式實裝，詳細內容請確認遊戲內通知。

虛擬背景照片 公開中！

在家工作的各位製作人！和偶像們進行視訊會議時有沒有遇到困難呢？劇場時光官方 facebook 準備了和日本版同步的虛擬背景照片，歡迎多加利用！

※圖片僅供個人使用，禁止二次發佈等再配布行為。

「櫻花怒放☆開花轉蛋」開始啦！

白金轉蛋「櫻花怒放☆開花轉蛋」開始舉辦啦。新追加以下 4 張卡片！

期間限定卡片：

‧SSR「輕柔傳來的春天腳步聲 我那霸響」（CV：沼倉愛美）

新規追加卡片：

‧SSR「綻放笑容的季節 島原艾琳娜」（CV：角元明日香）

‧SR「稍微長大 大神環」（CV：稲川英里）

‧R「陽光笑容 萩原雪步」（CV：淺倉杏美）

※SSR卡片內含專用服裝，以及關於該服裝的特別故事！

遊戲解說影片【劇場時光小教室】公開！

在劇場時光小教室中，特別為初次遊玩遊戲的玩家，以及對節奏遊戲不熟悉的玩家，製作了詳細的遊戲解說，讓玩家能夠從零開始朝著百萬劇場高手的目標邁進。 擔任講師的是出演佐竹美奈子一角的大關英里！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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