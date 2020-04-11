《Resident Evil RE:3》故事不增反刪無補完　讓老生化迷期待落空

本來預計在周一購入《Resident Evil RE:3》（BioHazard 3 / 生化危機3重製版）然後玩到星期五剛好接力玩《FF7 Remake》，誰知只需兩晚便爆機，我已經是弱弱的慢慢玩也只需七小時，強者即使玩Inferno難度也可以90分鐘爆機。當年《BH3》為了趕及在《BH2》一年後推出令流程已經很短，現在《RE:3》竟然還刪除很多原作的場景和解謎遊戲，至於新加入的主要元素就只是被Nemesis狂追，而過程中玩家幾乎不用打，只需按穩方向掣向前推，跟觀看過場片段沒有分別，甚至連QTE玩法也沒有。（文：永高／編：胡劍威）

Brad Vicker捨身取義不感動

先跟大家說說新舊作比較下缺失了什麼。如果你是《BH3》粉絲而又記憶力特強的話，應該會發現今作在很多細節作出了改動，首先是Brad Vicker在原作中是慘被Nemesis殺死，從而帶出這隻恐怖怪物出場，不過現在卻改成Brad被普通喪屍殺死，雖然是為了救Jill，不過這段捨身取義情節並未營造得十分壯烈感動，反而原作鋪排Nemesis的出場更有氣氛，而新作只是在最一開始從牆壁爆出來，氣勢不足。

《Resident Evil RE:3》改動令故事更合理，流程也更順理成章，不過代價卻是付遊戲時間大幅縮短，令遊戲性大減。

沒有Barry Burton的日子

接著還有一幕超經典的，就是原作到了中段時Jill以為可以乘直昇機走，結果被Nemesis以逼擊炮射至粉碎，最後撞至鐘樓位置。新作依然有直昇機墜毀，但就發生在早段，而鐘樓場景被狠狠刪去了，也沒有前往鐘樓的流程，令遊戲時間大幅縮短。最後大家也應該知道的，就是結局時沒有了Barry Burton特意回到Raccoon City救Jill及Carlos全家，老粉絲不能再見到老朋友一面，實在令人有點惋惜。

令流程合理卻削減遊戲性

被刪走的還有很多，場景上包括：Raccoon City城市大堂、郵局、鐘樓、Raccoon City公園、墳場以及喪屍工廠，現在多了一間醫院，喪屍工廠用了在醫院底層的NEST-2實驗室代替了，鐘樓及公園變成佈景版，只用作跟Nemesis單挑戰鬥，不能進入。無疑這些改動都令故事更合理，流程也更順理成章，不過代價卻是遊戲時間大幅縮短，令遊戲性大減。遊戲性大減的另一個關鍵是，全款遊戲幾乎沒有解謎部份，即使有都是很簡單的尋找寶石和超易迷宮，沒有任何難度，可能有不少玩家認為原作「打打下喪屍做咩要解咁多謎砌咁多圖，好唔合理囉～」但如果重製要刪除此部份的話理應加入其他新元素來彌補，現在卻只有刪除，換句話說就是《RE:3》只是一隻大幅削減內容的重製品。

當年原作為了趕及在《BH2》一年後推出流程已經很短，現在《BH RE:3》還要刪除很多原作的場景和解謎遊戲令人失望…

「Jill x Carlos」締結淺薄

《BH3》最大問題是故事跟流程也很單一，沒有奇情轉折，Jill跟Carlos的締結也很淺薄，現在基本上是Jill因為在公寓睡過籠而沒有離開Raccoon City，然後突然被Nemesis狙擊，接著Carlos見Jill靚女便瞓身救人……但即使你完成整個遊戲，Carlos的印象都是面目模糊，更遑論他跟Jill有什麼深厚感情，當年《BH2》的「Leon x Ada」、「Claire x Sherry」的描寫深刻，跟「Jill x Carlos」相距甚遠。另外奸角Nikola也是如此，白白浪費了這位替UMBERLLA工作的角色，彷彿他在《OPERATION RACCOON CITY》的角色性格還要鮮明。

Nemesis變身威嚇力不足

至於「主角」Nemesis，由於《RE:2》的Tyrant已抄考了大量Nemesis元素，因此在《RE:3》打到中段時便將Nemesis直接變成貌似Licker再加異形頭的大怪物，原意是好，可惜這隻變形Nemesis威嚇力不足，殺傷力也不夠，另外今作大派軍火，玩家跟他單挑那幾場重頭戲都可以輕易過關，最後鬥獸場因為儲了很多密林子彈，只是連環請他吃了十幾粒便過關，完全沒有緊張刺激的感覺。

+ 3 + 2

冷飯不好吃再炒也不好

當年《BH3》因為趕工而略見粗製濫做，事隔二十多年CAPCOM決定重製，理應將當年的一些不足彌補，現在卻是平平無奇地Reboot一次，將原作不好的東西拿走，卻沒有加入更多創新元素，就是一碟冷飯本來都不好吃，現在翻炒也沒有變好吃。作為有玩過舊作的機迷，都希望在故事上得到補完例如：Jill為何沒有離開Raccoon City、Carlos跟Jill會不會有更多的合作、二人為何要輾轉到達警局、Barry有更多交接和出場機會嗎？這些為主線劇情補完的在《RE:3》一律欠奉，一切都變成舊機迷的一廂情願。

《BH RE:3》Nemesis只是在最一開始似鄭嘉穎一樣從牆壁爆出來，氣勢不足。原作鋪排是Brad Vicker慘被Nemesis殺死，更有氣氛。

《Resistance》配菜比主菜妙

當然CAPCOM也知道《BH3》的先天性不足，因此遊戲另外附送配菜「喪屍版第五人格」《Resistance》，我簡單玩了半天，感覺相當不俗，當做操縱者時設置喪屍及陷阱非常過癮，還可以「上喪屍身」襲擊倖存者，不過要不斷轉監察器再出牌需要一定熟練度，我玩了兩次都被倖存者瞬間射爆監察器通關，Multiple Task選項繁多，不易掌握但甚有玩味；倖存者便簡單得多，特別遇著有一兩個等級高的更可帶足全程，有時在狹窄細房被成群喪屍喪狗簇擁博鬥，突然踩中地雷、被機槍掃射、甚至出現Nemesis拳風霍霍，的確又混亂又搞笑。《Resistance》可說是《Outbreak》的一個變奏，唯一敗筆是升級系統可以讓你儲錢購買技能，但技能卻沒有選擇的空間，說穿了其實是假升級系統實質要你不斷玩下去慢慢強大，玩家自決角色能力幾乎是零（只可選擇角色種類），沒有培育的樂趣。另外場景數量也太少，耐玩性不足。

CAPCOM也知道《BH3》的先天性不足，因此遊戲另外附送都知多一款跟主菜差不多有份量的配菜《Resistance》。

後記：我們值得擁有更好

總結而言，《RE:3》是失望的，雖然《Resistance》不俗，但一款遊戲的好壞不是「配菜好玩所以主菜做得不怎麼樣也不緊要」，作為付出四百多元購買遊戲的玩家，要求主菜跟配菜同樣優質實是基本要求。相對《RE:2》如果CAPCOM真的有心重製《RE:3》，應在原作之上加入更多新玩法、新場景、新劇情，當然《Resistance》這個「半成品」也可以做得更好。