《鬼滅之刃》無限列車篇劇場版　最新影片公布10月有得睇（有片）

遊戲動漫
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因為新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情肆虐，日本疫情更是水深火熱之中，原訂4月上映的多套動畫電影，如《柯南劇場版 緋色的彈丸》都因而延期。而超人熱作品《鬼滅之刃》劇場版「無限列車篇」最近亦都公布了電影上映日期，究竟會否又會因疫情影響而延期呢？

最近《鬼滅之刃》於 Ameba TV的網絡節目中，公布了《鬼滅之刃》無限列車篇劇場版的電影最新宣傳影片，長達1：30秒的片中可以看到炭治郎、彌豆子、伊之助與善逸四人上了「無限列車」殺鬼，更在車中與「炎柱」煉獄杏壽郎會合。最後在車廂與下弦之一「鬼・魘夢」發生非常慘烈的戰鬥。漫畫版這裡的故事都已經非常扣人心弦，不知道ufotable今次在電影版中繼續燃燒資金，製作出比TV版更出色的一章。

↓↓↓↓《鬼滅之刃》無限列車篇劇場版 最新影片截圖（點下圖放大）↓↓↓↓

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就在宣傳片的最後，更透露了《鬼滅之刃》劇場版「無限列車篇」將在2020年10月16日，於日本上映，不知道到時疫情能否受控，不會影響上映日期吧。相信香港不少《鬼滅》fans都很希望香港都會同步上映。

最新公布的電影海報，非常令人期待呢（《鬼滅之刃》官方Twitter）

↓↓↓↓官方Twitter可欣賞最新影片↓↓↓↓

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