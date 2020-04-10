【動物之森／動物森友會】攻略｜金斧頭入手教學！唔使扔落河嘅

【動物之森】（Animal Crossing／動物森友會）攻略，《動物之森》有六種道具可以升級到金色：捕蟲網、鏟子、斧頭、釣竿、澆水壺、彈弓，如果不用邪道的改時間方法，這些金道具大多在遊戲後期才能入手（可能要持續玩數個月），除了金斧頭是新手也能入手。玩家不用把斧頭落河中，只要認認真真做一個「誠實的樵夫」，不停使用斧頭，就能成功解鎖金斧頭的 DIY 方程式，以下分享詳細教學：

簡陋斧頭是重點

當玩家在「狸端機」入手了中階道具後，應該都會把簡陋道具扔在一旁，只有合成時才拿出來。不過，要解鎖金斧頭就正正要使用簡陋斧頭。金斧頭的解鎖條件是：「將任何階級的斧頭砍壞總共 100 次」，由於各階級的道具有不同的耐久度，所以想盡快用壞斧頭，就要使用耐久度最低的簡陋斧頭刷。

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各等級斧頭耐久度（每用來敲一下樹／石頭會－１，不論有沒有掉落素材） 簡陋斧頭：40 石斧頭：100 斧頭 （可斬樹）：100 金斧頭：200

金斧頭入手！（遊戲截圖）

筆者把 Joy-Con 拆下來，邊睇片邊刷斧頭（陳錦洪 攝）

新手也可以解鎖金斧頭

使用簡陋斧頭刷的另一個好處，就是敲樹消耗耐久度但不會斬掉樹木，所以只要不停按「A」，壞掉再換斧頭，重複 100 次就能解鎖金斧頭。玩家睇到這可能覺得要花很多時間，筆者實試邊看 Netflix 邊毃樹，大約 80 分鐘就破壞掉 86 把簡陋斧頭（測試前已用壞 14 把，除完全新手外的玩家外，應該破壞過不少把斧頭），比起其實金道具，金斧頭已是最容易解鎖的了。

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