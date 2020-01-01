《Uncharted》第六任導演Travis Knight請辭　湯賀蘭慘變罪魁禍首

由湯賀蘭（Tom Holland）及麥克華堡（Mark Wahlberg）主演的《Uncharted》又再遇上阻滯。今年9月尾才走馬上任的《大黃蜂》（Bumblebee）導演Travis Knight，據外國傳媒《Deadline》報導，他已決定辭去《Uncharted》導演一職，是目前第六名離任的導演。該報導續指出，《Uncharted》今次再有導演辭職，最大原因竟然同主演的湯賀蘭有關。

《Uncharted》動作冒險遊戲系列只2007年推出後，風靡全球。（《Uncharted 4: A Thief's End》圖片）

《Uncharted》是改編自SONY旗下工作室Naughty Dog所開發的動作冒險遊戲。遊戲以寶藏獵人Nathan Drake的冒險故事為主線，他是海洋冒險家Sir Francis Drake的後裔。這遊戲在2007年推出後，一直成為不少人的至愛。而《Uncharted 4: A Thief's End》是該系列目前最暢銷的遊戲，賣出超過1,500萬套遊戲，更成為最暢銷的PlayStation 4遊戲。在2017年，SONY為了慶祝該系列成立十週年，他們在PlayStation Experience 2017活動上宣布，該系列遊戲全球賣出共4,170萬套。

湯賀蘭在2017年時，他已宣布會參演《Uncharted》。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

在今年6月初，《The Hollywood Reporter》宣布由SONY開發的《Uncharted》真人版電影將定於美國時間明年12月18日上映。3個月後，SONY終找來第六任導演Travis Knight執導《Uncharted》。之後在11月，劇組找來麥克華堡飾演Victor Sullivan，與湯賀蘭搭擋。Victor Sullivan是Drake的教父。當粉絲以為《Uncharted》可以重回正軌之際，Travis Knight卻宣布辭去導演一職。外媒估計，當中原因是拍攝檔期，與湯賀蘭另一部作品《蜘蛛俠3》撞期。而在同日即傳出，《蜘蛛俠3》將在夏天開機拍攝。

《Uncharted》最新消息是《大黃蜂》導演Travis Knight（右）請辭，這意味著《Uncharted》需要找第七任導演。（IMDb 圖片）

其實在Travis Knight辭去導演一職前，已經飽受導演辭職風波影響。在2010年，David O. Russell成為《Uncharted》第一任導演。翌年宣布退出，並由Neil Burger頂上。在2012年，Neil Burger退出，SONY兩年後才找來第三任導演Seth Gordon執導。但Seth Gordon翌年因與SONY在電影創作上出現分歧已辭去導演一職。

在2016年，SONY找來Shawn Levy成為《Uncharted》第四任導演。在2017年，湯賀蘭公開宣布他將主演《Uncharted》，並成為戲中主角Drake。可是一年後，第四任導演Shawn Levy卻辭職離開。踏入2019年，Dan Trachtenberg成為第五任導演，但他同年8月宣布離任。一個月後，當SONY以為找到真命天子，《Uncharted》第六任導演Travis Knight時，卻因與湯賀蘭另一部大作《蜘蛛俠3》撞期，拍攝無期而被迫辭任。

目前未知《Uncharted》第七任導演會是誰，但肯定的是，《Uncharted》失去了六名導演，故事被重寫七次，2020年注定上映無望。