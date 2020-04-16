動物之森︱吉卜力動畫服裝代碼分享　龍貓、千與千尋等衣裝任你著

擁有高度自由度的《集合吧！動物森友會》讓玩家創作不斷，繼人氣插畫家卡娜赫拉開設官方旗艦店後，就連 XBOX 都下場，在自家官方 Twitter 上分享 XBOX 服飾供玩家自行取用。而玩家的創意更是無極限，除了自創外，還能參考偶像服裝設計服飾，或是將經典的動畫角色服飾重現！

遊戲本身也很鼓勵玩家分享創作，只要利用服飾店（裁縫店）內的「我的設計展示櫃」機器，就能簡單上傳／下載設計圖，玩家只要搜尋 #ACNHDesign 就能在 Twitter 上取得別人公開分享的圖示。今天就來分享吉卜力工作室旗下經典動畫角色的相關創作，讓大家也能輕鬆下載，一鍵 COS！

首先要分享的就是吉卜力的當家台柱─《龍貓》，龍貓的線條雖然相對簡單，但很可惜的是龍貓特有的耳朵形狀目前沒有對應的帽子造型可以套用，只能先披著龍貓皮了。不過皋月（草子）和小梅 （次子）的造型完成度就非常高，再搭配雨傘、帽子等道具，彷彿看到兩姊妹跑來無人島上遊玩了。

+ 10 + 9 + 8

作為日本史上票房最高的電影，《千與千尋》在全世界也有許多愛好者，就有許多玩家將千尋的衣服圖樣分享出來，除了千尋原本的服裝外，還有到湯屋後的工作服、無臉男的造型服裝，快找朋友一起來扮演吧！

+ 4 + 3 + 2

《哈爾移動城堡》主人公哈爾的服裝相對其他作品較為華麗，網友們也非常仔細將領口的設計與項鍊都繪製出來。而蘇菲的洋裝造型和帽子也完美重現，搭配髮型與髮色後，絕對能一眼看出你扮演的是哪個角色。之後再佈置出花田等環境，就能再現《哈爾移動城堡》經典場景！

+ 8 + 7 + 6

此外，也有不少人繪製吉卜力著名的《魔女宅急便》、《天空之城》、《貓的報恩》、《魔法公主》等角色服裝與圖樣，玩家都可以搜尋自己喜歡的來套用！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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