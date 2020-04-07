動物森友會｜玩動物之森都可以着Dior、LV！即睇超多名牌服飾Code

從一開始發售至今將近 20 個年頭的「動物之森」系列，於前些日子推出了 Switch 的《集合啦！動物森友會》引起一陣旋風，那超高的自由度讓不少玩家沉浸其中，特別是在現在這個防疫時期，遊戲中屬於自己的無人島就像是新世界那樣吸引人。 文：Lorry Liao（GQ Taiwan）

（《動物森友會》遊戲截圖）

其中一個大重點就是可以自己設計服裝，相信不少人已經開始大展身手了吧？最近最紅的就是鬼滅之刃等各種動漫服飾，連鼎鼎大名的插畫家卡娜赫拉也都加入，開放自己設計的服飾給大家下載。而身為時尚電玩迷的我們，怎麼能不穿一些精品潮物咧？以下編輯整理可以得到這些服裝下載的來源跟大家分享！

一個會持續更新且分享的就是 reddit 啦！可以加入這個Animal Crossing Designer Fashion，裡面會有不少神人分享自己創作的潮流時尚服飾，只能說真的超厲害，而且很多都是超新款，讓你的角色可以直接跟上最新流行，像是 Dior、Burberry、Louis Vuitton、BAPE 還有 Off-White 等等應有盡有，等你們去挖寶！

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除此之外，因為動物之森系列的服飾設計系統並不是這代的動物森友會才有，所以往前找到 2016 或 2015 年的資料，也會有不錯的服裝資料可以參考，像是crossing the runway 部落格就有不少直接將伸展台的服飾還原到角色上，依序掃了 QR code 就可以得到，帥到不行。如果也有人找到新的服裝也歡迎在留言跟我們分享！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：《集合啦！動物森友會》也能穿精品！時髦服裝下載 QR Code 整理！】

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