【動物之森】果然是黑暗遊戲！有網友發現動物村民在他儲存後……

《集合啦！動物森友會》自發售後風靡全球，玩家能夠在無人島上自由發揮創意想像力，打造屬於自己的樂園，遊戲提供的多人連線功能，讓自己能夠和現實中的朋友一起遊玩。不僅如此，遊戲內更存在著將近四百名的動物角色，與這些動物居民的日常相處也是《動物森友會》系列的一大賣點，就算沒有跟朋友連線也能體驗到不同的樂趣。

在遊戲裡，這些動物們將有可能成為你島上的居民並生活在一起，有時會像鄰居一樣互相問候，偶爾送個小禮或寄心意卡與你分享最近的心情，如果不小心冷落了他，還有可能決定搬離這裡。

《集合啦！動物森友會》的宣傳圖是主角跟動物們開心相處的畫面，這也讓我們對與動物之間的友誼關係產生了美好的想像，但近期一名網友在推特分享的遊戲實錄，卻隱隱道出了島上不能說的真相...？

▼▼▼點擊即睇黑暗真相▼▼▼

影片中，玩家決定暫時結束島上的生活，選擇存檔並離開遊戲，而按下結束遊戲的瞬間，原本待在家中不出們的動物鄰居們，通通「出來玩」啦！

網友看完影片後，紛紛笑回「太黑暗了！」、「他們就在等你離開XD」、「該死這遊戲也太現實了」；也有其他人獻上安慰「好啦！這可能只是他們開的愚人節玩笑」；也有網友看到滿滿既視感「我以為在看《反斗奇兵》」、「這不就是《反斗奇兵》嗎？」

▼▼▼相關圖輯：動物之森超爆笑Crossover、惡搞無人島多圖合集▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

↓↓《動物之森／集合啦！動物森友會》新手上路12個小秘技↓↓

+ 8 + 7 + 6

延伸閱讀：

冷飯繼續炒？《惡靈古堡3重製版》問卷追問玩家「是否期待新的重製或續作」

無人島打副本囉！玩家在《動物森友會》創作《魔獸世界》系列服飾

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO