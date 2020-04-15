【動物之森】煩人復活節活動終落幕　「蹦蹦」疲累倦容令玩家心痛

《集合啦！動物森友會》在12日結束了為期12天的復活節活動，在活動期間，玩家需要不斷在島上蒐集六種復活節彩蛋，透過撿拾瓶中信以及射下飛天氣球的方式，來獲取特殊方程式製作各項限定道具。由於這段時間復活節彩蛋掉落率大增，導致壓縮到收集礦石、魚、木材等其它資源的機率，引發大批玩家不滿，任天堂對此也緊急調整掉落率，好讓活動能夠順利進行。

儘管已經下調復活節彩蛋出現機率，許多玩家依舊認為此次復活節的活動設計不佳，只是無止盡地農蛋缺乏互動感，同時也失去了原本在島上採集資源的樂趣。在這樣的狀況下，此次復活節活動中的吉祥物「蹦蹦」也就成為了玩家發洩怒氣的出口，許多人會對蹦蹦採取連環捕蟲網攻擊、斧頭追殺...這些都只是小兒科，甚至也有玩家利用柵欄將他圍起來，竭盡所能展開「霸凌」行動。

平常蹦蹦在玩家面前，都是充滿朝氣的跳上跳下，表現出「活潑俏皮」的兔子形象。但只要玩家一離開他的視線範圍，蹦蹦就會找機會「偷懶」，停止跳躍並喘口氣，許多人看到也十分不捨。

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玩家SIR在復活節尾聲，畫了一幅蹦蹦在活動結束後拿下布偶頭套，坐在樹樁上抽著菸的作品，蹦蹦充滿倦容的樣貌在Reddit引起熱議。「看完好難受...」「看過蹦蹦的短漫畫後，瞬間對這個角色充滿同情」、「無止盡地跳啊跳的，這樣已經過勞了吧！」、「放過他吧！他就只是個打工仔而已」

玩家SIR在復活節尾聲，畫了一幅蹦蹦在活動結束後拿下布偶頭套，坐在樹樁上抽著菸的作品，蹦蹦充滿倦容的樣貌在Reddit引起熱議。（u/archdukeofswag/Reddit圖片）

雖然整個復活節活動引來不小的批評聲浪，但也有不少玩家在最後一天看到島民動物們穿上復活節蛋殼裝慶祝的模樣以後，本來還有些不滿的情緒瞬間煙消雲散，並開始期待下一個活動的到來。「整個活動裡面最喜歡動物穿蛋殼裝，真的太可愛了！」、「原本覺得很煩，最後一天讓我重新愛上復活節活動。」

烏骨雞穿蛋殼裝，反差萌超可愛❤️️期待下一個新活動更新！（《動物森友會》遊戲擷圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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