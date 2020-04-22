街霸2 軍佬 搪膠 Bulkyz Guile 開箱 可動臂出阿力COOL兼梳頭

香港玩具品牌 Big Boys Toys 30cm巨大化Street Fighter Bulkyz Collections 系列第四單《街霸2》軍佬搪膠，選用了3D扮2D感覺的上色法，相當有art toys 感；標誌性的「掃巴頭」極爆笑，一雙粗手臂竟分件為3節，可自由扭動角度擺出招甫士，OK U WIN！

筆者率先收到實物sample，即時開箱！

Big Boys Toys 30cm Bulkyz Guile 軍佬 搪膠（鍾世傑 攝）

這款搪膠使用的「二維上色」，是沿自一些網上模型上色高手的concept，刻意在3D的立體模型上，塗上平面畫風格的陰影，亦即是3D扮2D！這做法跟軍佬真的好夾，因為Guile本身的軍裝顏色夠sharp，一雙巨臂上的2D陰影非常出色，平面切割的硬朗線條跟其一身肌肉好夾，更要命是一把黃色「掃巴頭」，變了一座倒轉的富士山，頂部平得可以放手機，認真爆笑，放在家中作為裝飾真的好有型。

Bulkyz Guile 使用二維平面上色法，軍裝顏色夠sharp，迷彩褲上色出眾。（鍾世傑 攝）

黃色「掃巴頭」變了一座倒轉的富士山，頂部平得可以放手機。（鍾世傑 攝）

細節上，先前已提過玩具附送了拿梳子的替換拳頭，梳用上銀色上色，很搶眼。迷彩褲、軍靴、手臂上美國星條旗上色精細，更意外是附送的狗牌Dog Tag使用金屬鏈子，又刻有軍佬亡友Nash（即少年街霸版軍佬）的名字，《街霸》迷必定欣賞這細心位。

手臂上美國星條旗上色精細（鍾世傑 攝）

你可能會認為搪膠只是擺設沒有玩法，但Bulkyz軍佬雙手有3截可轉動的駁位（頸也可轉動），意外地做到不少動作，比如雙手平舉的「手刀」阿力cool，又可利用其大平頭將公仔整隻上下倒轉扮出「腳刀」。至於做「梳頭」動作就要留意啦，因為新品搪膠的駁位相當緊，一定要先用熱風吹一會兒才好拔除拳頭，否則有機會弄斷駁位。

相片中的手刀／腳刀是筆者自製DIY小配件，不包括在玩具套件內。（鍾世傑 攝）

（鍾世傑 攝）

一定要先用熱風吹一會兒才好拔除拳頭，否則有機會弄斷駁位。（鍾世傑 攝）

可利用其大平頭將公仔整隻上下倒轉扮出「腳刀」。相片中的腳刀是筆者自製DIY小配件，不包括在玩具套件內。（鍾世傑 攝）

玩具包裝盒內層原來有《街霸2》軍佬戰機機場場地圖案，用作背景影玩具相一流。

（鍾世傑 攝）

（鍾世傑 攝）

玩具包裝盒內層原來有《街霸2》軍佬戰機機場場地圖案，用作背景影玩具相一流。（鍾世傑 攝）

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