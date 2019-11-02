MHW推出15周年金銀火龍雕像　秋葉原睇實物再買限定周邊

CAPCOM 旗下人氣狩獵遊戲《魔物獵人（Monster Hunter）》自推出至今渡過了 15 個年頭，為了慶祝 15 周年，日本一間知名飾品品牌「U-TREASURE」與 CAPCOM 合作，推出純金打造的金火龍與白金打造的銀火龍，果然是獻給大人們的玩具，尊爵不凡啊！

相信不少玩家在《魔物獵人世界（Monster Hunter: World） ICEBORNE》已經與聚魔之地內挑戰過金火龍與銀火龍的任務了吧，這兩隻魔物不只在任務難度上數一數二的高，牠們美麗的姿態也吸引住獵人們的目光。本次由「U-TREASURE」所打造的純金金火龍與白金銀火龍雕像忠實呈現出牠們威風凜凜的一面，作為紀念性的收藏品可說是名符其實。

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而玩家與粉絲們在意的價錢相當驚人，K24 純金製金火龍／白金製銀火龍均上看日幣 880 萬円，若選擇 925 銀製版本則是 88 萬円。

「U-TREASURE」並宣布自即日起至 11 月 12 日將會在東京．秋葉原的「Bellesalle 秋葉原」地下一樓的展區展示純金製金火龍／白金製銀火龍，並搭配《魔物獵人世界》當中不同地形景觀共有 5 個區域讓玩家們參觀體驗，想要親眼目睹純金／白金逼真火龍雕像的玩家們不妨把握機會前往秋葉原參觀喔。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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