MONSTER HUNTER「迅龍」出可動模型！TAMASHII NATIONS揭曉新企畫

日本 BANDAI SPIRITS收藏玩具事業部（TAMASHII NATIONS）旗下的「S.H.MonsterArts」品牌與知名狩獵動作遊戲《魔物獵人》合作的「S.H.MonsterArts × MONSTER HUNTER」正式揭曉第一彈特別企畫，為最早在《魔物獵人 攜帶版 2G》（MHP2G）登場的封面人氣魔物「迅龍」。

強調能以可動關節設計呈現怪獸動態的「S.H.MonsterArts」先前與《哥斯拉 2：王者巨獸》等知名電影合作，這次是首次與《魔物獵人》合作推出其中登場的人氣魔物陣容，利用先前打造怪獸模型的技術，製作了了能還原生物感的精緻模型。

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「迅龍」是《魔物獵人 攜帶版 2G》的封面主題魔物，特徵是全藍黑色覆蓋的皮毛，並且有著迅捷的動作以及致命的尾巴攻擊，且作為「G 級」魔物作為獵人的強大敵人，在玩家中的高人氣讓牠在 2019 年發行的《魔物獵人世界：ICEBORNE》 回歸，也是作為 Master Rank 的狩獵目標。

官方表示，S.H.MonsterArts「迅龍」是以最新《魔物獵人世界：ICEBORNE》 的樣貌設計，由研發團隊執行/藝術總監「藤岡要」完全監修的造型外觀，不僅可以看到迅龍皮毛的紋理，還有遊戲中不常能窺見的腹部細節，此外將提供可替換的尾巴零件呈現原作遊戲的部位破壞，以及憤怒時生氣的頭部以及尾巴部位都可替換，官方預計在 4 月 7 日介紹這隻迅龍可動模型的詳細規格。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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