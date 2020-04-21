《城市獵人》漫畫32集中文完全版上市　全部封面由北条司重新繪製

80 年代經典漫畫《城市獵人》（City Hunter）推出中文完全版，共 32 集分四期出版，每期同步加碼推出含收納書盒的套書版，第一期於 4 月 20 日上市。傳說在新宿車站留言板可以召喚的私家偵探「冴羽獠」，這次要反過來召喚 30 年間的死忠漫迷！

日本知名漫畫家北条司代表作《城市獵人》於 1985 年至 1991 年在週刊少年 JUMP 連載，講述槍法一流但好色風流的「冴羽獠」與歡喜冤家同事「槇村香」兩人在私人偵探事務的接案活動。委託者在新宿車站的留言板上寫下「XYZ」字樣就能進行委託，而所有委託者都是美女的設定正是讓冴羽獠發揮無賴魅力的一大設計，穿插在硬派案件裡的「殺必斯」鏡頭讓《城市獵人》瞬間爆紅，成為 80 年代擦邊球漫畫擔當，無數男性讀者的年少「輕情色」啟蒙。

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《城市獵人》漫畫至今累積熱銷五千萬冊，並接連推出改編動畫版、劇場版與電視劇，在 30 周年紀念的 2019 年，接連推出被原著北条司讚許為「最接近原作」的法國版真人電影，及紀念劇場版動畫《城市獵人劇場版—新宿 PRIVATE EYES》，跨越 30 年持續在世界各地發酵中，可見其驚人魅力，而台灣也緊接於近日推出中文完全版，讓喜愛本作的漫迷朋友可以重新收藏故事的原點。

中文完全版共 32 集，封面由北条司全部重新繪製，每集完整重現連載彩頁，並以最新印刷技術呈現彩色與雙色原稿，更特別收錄未公開的極機密情報與創作祕辛「北条司 100 問 100 答」。單行本共 32 集分四期出版，每期同步加碼推出含收納書盒與複製簽名版的套書。豪華收藏書盒使用城市意象為主軸進行設計，讓讀者彷彿置身於新宿街道。書盒分別採用夜晚的「藍」、深夜的「紫」、白天的「白」、傍晚的「橘紅」，完整收集四套，即可在家中建築一座美麗的城市。分四期推出的套書也分別再加碼四張全彩複製畫簽名板，收藏《城市獵人》系列的四大人氣角色（阿獠、阿香、海坊主、野上冴子）及漫畫大師北条司的複製簽名。中文版已上市，全台各大書店熱銷中，後面集數也將陸續於今年推出。

書籍簡介 北条司顛峰代表作，全世界累計發行量超過 50,000,000 冊 數度改編真人版電影、動畫的超人氣作品經典回歸 「這座城市，需要像我這樣的男人──」 實力超群、幽默機智又好色的超級私家偵探「冴羽獠」終於回來了！！！ 身懷絕技但有點好色、讓人又愛又恨的「冴羽獠」，與個性開朗、代替哥哥成為阿獠搭檔的女孩「槇村香」，以「城市獵人」為名解決大大小小的問題。委託者只要在新宿車站的留言板上留下「XYZ」的字樣，他們就會接受委託。在一次又一次艱險的委託任務中，城市獵人以其獨有（亦不忘幽默）的方式鏟除著城市中的罪惡──

本書特色 1. 豪華收藏書盒由日本監修製作，並以特別色呈現城市低調奢華的光景，極具收藏價值。 2. 封面選用高階美術紙 130g 萊卡奇豔紙象牙紋，以飽滿細緻的圖色重現北条司老師新繪封面。 3. 全書皆採用比一般漫畫更高磅數的 120g 雪白畫刊，圖色清晰不透墨，提升閱讀舒適性。 4. 內頁印刷使用 100 ％黑墨印刷，並加入特別色印製彩色＆雙色原稿，完整重現連載畫面。

（宅民黨編按：由台灣尖瑞出版發行，香港讀者要去漫畫店查詢訂購方法）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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