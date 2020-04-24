《英雄傳說 創之軌跡》8月27日推出　過去系列作玩家可獲連動特典

日本 Falcom 預定於 2020 年夏天在 PS4 主機上推出的《軌跡》系列最新作《英雄傳說 創之軌跡》（英雄伝説 創の軌跡），正式宣布將決定於 2020 年 8 月 27 日推出。

由官方即將於 8 月底正式公開的《創之軌跡》，為《軌跡》系列集大成之作，在遊戲中將會把系列歷代人物再度收錄，並分成「隱者（C）／英雄（黎恩）／解放者（羅伊德）」三條不同主線來同時推進故事，讓玩家們透過不同主線主角的視點，來更加深入體驗《軌跡》系列的世界觀故事設定。

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同時在這次遊戲裡，還將會加入新的「Valiant Age」（ヴァリアントエイジ）勇敢世代系統，這是 PT 夥伴五人以上時才能發動，有著超強力攻擊或 HP／BP 回復等不同效果的大絕。而發動所需累積的量表，可以透過破壞場上的物件來進行累積。當量表成長增加後，在一次戰鬥中甚至可以發動好幾次，且發動效果隨參加人數（最多十人）增加而會有所提升，相信將會成為戰鬥的致勝關鍵王牌！

同時，官方也宣布，本作將會加入與過去系列作的連動特典，讓玩家們可以透過這些連動，獲得額外的獎勵道具（只要保有連動作品系統存檔資料即可入手取得連動獎勵），讓遊戲進行更加順利！

本作將會加入與過去系列作的連動特典，讓玩家們可以透過這些連動，獲得額外的獎勵道具（gamebase授權使用）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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