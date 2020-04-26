【新冠肺炎】四月新番動畫陣亡一覽　延期全因多個環節受疫情影響

隨著COVID-19新冠肺炎疫情影響，日本動畫業界受到了嚴重的打擊。日本的媒體Sponichi Annex報導，因為疫情日本動畫業界己經出現無法正常錄音，目前已有多部作品宣布了延期播出的決定。除了錄音以外，多個製作環節也都出現了問題。

因為錄音室有著密閉環境、人員密集、密切接觸的「3密」特殊環境，在疫情期間的錄音變得格外危險。而在3月30日，曾聲演《北斗神拳》拳四郎的聲優神谷明亦在推特上發布了「錄音室太可怕了」的消息。雖然後來採取了每個人單獨錄音的對策，但目前所有的動畫作品都接近停止了錄音。

（@kamiyaakira29/Twitter擷圖）

另外，日本動畫的作畫工作有很多外包給了中國和韓國。但因為疫情的影響，這些外包出去的內容無法按期送回日本。相關人士稱，雖然長壽作品可以靠重播來維持，但新作的不好辦了。

▼▼▼受疫情影響延後動畫一覽（截至24/4）▼▼▼

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日本國內目前每年會播出超過100部的動畫。而一季度內容需要約10個月的製作時間。根據電視台相關人士透露：動畫的製作週期是包括電視劇和娛樂節目在內，所有節目中最長的。就算回到了原來的製作體制，動畫也無法馬上播出來。所以今後將會有更多的作品宣布延期吧。已經有很多日本的電視台開始討論預計在7月和10月播出的動畫的延期情況了。

而與動畫相關的產品也出現了問題。如果動畫不能正常播出，動畫主題歌等音樂作品，與遊戲的聯動，手辦等的周邊銷售都也無法正常進行。再加上線下活動相繼終止，聲優們的經濟來源也是一大問題。很多製作動畫的工作人員也表示，由於有很多期待著作品的人，但現在卻無法把作品製作出來，這讓自己都很著急。

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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