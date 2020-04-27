《美少女戰士Eternal》電影版30秒預告公開　鐘聲一響回憶返晒嚟

動畫《美少女戰士》電影版最新作品《美少女戰士Eternal前篇》確定於今年9月11日登上大銀幕，24日公布了特報影像以及概念主視覺，另外也發表本作的重要角色，天馬「艾利歐斯」將由松岡禎丞聲演。

《美少女戰士Eternal前篇》概念主視覺圖

《美少女戰士Eternal》描述在世紀最大的日全食發生當天，天馬突然出現在月野兔與小阿兔兩人的眼前，並且對她們求救而展開故事，本篇圍繞着小阿兔與天馬艾利歐斯淡淡的戀愛情愫，也描寫了水手服戰士們的成長。

童年回憶返晒嚟！《美少女戰士Eternal前篇》特報影像逐格睇▼▼▼

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本次公開的概念主視覺以宇宙為背景，超級水手月亮堅定的眼神將帶領其他水手服戰士面對命運。而特報影像中以讓老粉絲感到熟悉的主題曲構圖與讓人印象深刻的夜晚迴盪鐘聲作為開頭，一定能喚起大家對《美少女戰士》的記憶！中間則以內部星球戰士華麗的場面一口氣將觀眾的印象拉回現在的動畫版本，也公開了重要的電影版畫面，融合了舊時代精髓以全新品質作畫的《美少女戰士Eternal》絕對是粉絲們不可錯過的一部作品。

在本部電影版中聲演天馬艾利歐斯的是聲優松岡禎丞，他先前以《刀劍神域》桐人、《鬼滅之刃》嘴平伊之助等角色為人所知，他能駕馭的角色類型也相當廣泛。這次他所飾演的艾利歐斯，是一個看起來只要觸碰就會壞掉一般、夢幻工藝品似的少年，松岡本人也表示他將會以不輕易妥協的品質，秉持他一貫全開的衝勁演好這個角色。

聲演天馬艾利歐斯的是聲優松岡禎丞（《美少女戰士Eternal前篇》宣傳圖片）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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