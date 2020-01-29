【SKECHERS】聯乘美少女戰士　五色Dad Shoes重現夢幻Girl Power

《美少女戰士》（Sailor Moon）向來備受關注，它的一舉一動，都牽引著動漫迷的心。 最近，SKECHERS聯乘《美少女戰士》，推出五色運動鞋與服飾系列，想必又再迎來新一波Sailor Moon熱潮。

SKECHERS × 美少女戰士（SKECHERS）

SKECHERS × 美少女戰士（SKECHERS）

回望過去，圍繞著《美少女戰士》的聯乘商品，不論是Uniqlo UT系列，或是:CHOCOOLATE限定精品，似乎都令粉絲為之心動，反應明顯相當熱烈。也許這部動漫不但是大家的童年回憶，亦能瞬間勾起我們的少女心。

SKECHERS × 《美少女戰士》以SKECHERS D’Lites Airy 2.0為主，並經過重新設計，從中增添了不少《美少女戰士》的設計元素，例如運用五位角色以作靈感，設有五種配色可供選擇，而每種色調亦代表著不同的角色：月野兔（Sailor Moon）為紅藍色、愛野美奈子（Sailor Venus）為黃藍色、水野亞美（Sailor Mercury）以藍色為主、木野真琴（Sailor Jupiter）結合粉紅色與綠色、火野麗（Sailor Mars）則是紅紫色，所有顏色都與美少女戰士們的服裝互相對應，穿上這雙夢幻Dad Shoes，喚起昔日「代替月亮懲罰你」的情節。

除了顏色之外，還有其他細節向每位美少女戰士致敬，比如是每位角色的代表符號，甚至運動鞋更會贈送一對絲質蝴蝶結，來呼應《美少女戰士》的Girl Power。撇除極具夢幻的五色SKECHERS，這次聯乘系列還將呈現各種衛衣、T恤等產品供應，令人期待。

總括而言，這部動漫的特殊力量，總是那麼時尚又夢幻，叫人迷戀。

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