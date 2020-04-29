【新冠肺炎】新番動畫停播續增加　《科學超電磁砲T》結局避腰斬

經過這週又有不少四月動畫延期停播，包括《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》、《棒球大聯盟 2nd》第二期、《王者天下》第三期、《黑色五葉草》等作品。

這波COVID-19新冠肺炎疫情中影響最為嚴重的都是當季新番，即使是網路播出的《魔神英雄傳 七魂的龍神丸》也難逃延期命運。原先預定本季公開前篇共四集，結果現在受到疫情影響，尚未公開的第三、四集確定要延期發布。而《棒球大聯盟 2nd》第二期目前是播到第四集，接下來將重播前四集；《王者天下》第三期也是播出四集，接下來停播時段將改播《未來少年柯南》。年番《黑色五葉草》則是播出到 132 集，接下來將從第一集開始重播。

▼▼▼受疫情影響延後動畫一覽（截至28/4）▼▼▼

+ 20 + 19 + 18

以為同樣是被疫情影響的《科學超電磁砲 T》第 13 集還好只是延後到 5 月 1 日播出，並沒有剩一集要斷頭潛逃的意思。接下來「天賦夢路篇」確定製作動畫，也已經釋出主視覺海報和新角色聲優陣容：操齒涼子由種崎敦美聲演、美山寫影由峯田茉優聲演、弓箭獵虎由鈴代紗弓聲演。目前播出時程確定為冬季動畫（2021 年 1 月），期待後續內容的粉絲記得鎖定官網消息。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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