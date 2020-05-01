涼宮春日歸來抗疫！平野綾發起在家跳SOS團舞　杉田智和隨即和應

電視動畫《涼宮春日的憂鬱》片尾曲「晴天好心情（ハレ晴レユカイ）」帶起的 SOS 團舞風潮，相信年紀稍長的宅宅們應該都還記得。最近因應新冠肺炎的外出自肅命令，日本人真的是閒到發慌，不過大家互相在推特上用「#StayHome」提醒，並且帶起一些好玩的流行，也是值得一看的娛樂。上個週末，以《涼宮春日的憂鬱》涼宮春日、《幸運星》泉此方等角色為人所知的聲優平野綾就親自取得 SOS 團舞的影像使用許可，製作了對照的跳舞影片，並且希望還記得 SOS 團舞的大家都一起來跳，瞬間就在推特造成轉發跟 COVER 風潮！

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結果在平野綾發布影片後不久，在同作中聲演男主角阿虛的杉田智和就轉貼，並且推文：「呀勒呀勒，我才不要跟風呢」沒想到晚上他也上傳了 COVER 影片（笑死）

（@Hysteric_Barbie/Twitter擷圖）

被說從推文的下午一點十分開始到上傳影片的晚上九點十五分為止，大概是在找衣服加上重新練舞吧！不過看在他這麼用力跳的份上（那些扭曲的肢體動作我們就不要太過深究了好嗎，他年紀也大了XD），確實是值得鼓勵的一件事。辛苦啦組長！

▼▼▼阿虛杉田智和連衣服都找出來了▼▼▼

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接著就是在同作中，聲演路人谷口的白石稔也加入這波大亂鬥，話說他雖然發福不少，但是動作還是超級好看的，最後還將衣服一把脫掉露出背上寫的「#StayHome」！

《涼宮春日的憂鬱》剩下三位主角群聲優分別是聲演實玖瑠的後藤邑子、聲演長門有希的茅原實里、聲演古泉一樹的小野大輔，不知道是不是也有能看到這三位分享 SOS 團舞影片的一天呢？敲邊鼓的同時，你也來試跳看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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