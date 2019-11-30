《銀河英雄傳說》×《三國志14》公開合作詳細資訊及整體時間表

臺灣光榮特庫摩宣布，歷史模擬遊戲「三國志」系列最新作《三國志14》（Windows／ PS4）將與田中芳樹老師撰寫的經典SF小說《銀河英雄傳說》的改編動畫《銀河英雄傳說》及《銀河英雄傳說Die Neue These》推出合作企劃，並公開了企劃詳情及整體時間表。

《三國志14》海報

《三國志14》開發者日誌#01：總製作人「KOU SHIBUSAWA」訪談

遊戲發售前每週公開幕後訪談「Creator’s file（開發者檔案）」 ，想要了解更多關於《三國志14》以及與《銀河英雄傳說》合作的相關內容可以到開發者檔案頁面與合作企劃特別網站查看。

《銀河英雄傳說》與《銀河英雄傳說DNT》的劇中角色將於三國志裡大顯身手！

本次合作中《銀河英雄傳說》和《銀河英雄傳說Die Neue These》的劇中角色將作為原創武將於《三國志14》登場。玩家可與萊因哈特、吉爾菲艾斯、楊威利及尤里安等性格多樣的角色們，以統一中華大地為目標一同並肩奮戰。

此外，主要角色將有特別為該角色設計的專屬「個性」及「戰法」，可發揮出其獨一無二的能力。和曹操一起爭霸中原的萊因哈特，或是和劉備一同挑戰曹操的楊威利等等，玩家可盡情遊玩這些夢幻場景。

本次推出的合作角色將作為免費DLC，自2020年2月起開始依序發布。2020年夏季也將會發布特別為本合作企劃製作的「劇本」。此劇本中萊因哈特與楊威利將分別作為君主登場。邀請合作企劃推出的角色加入麾下，《銀河英雄傳說》的英雄們將席捲三國志的世界，甚至說不定能達成統一霸業，各DLC發布期間與合作武將詳情將於日後公開。

合作 DLC 發布時間表（預定） ．2 月 發布合作 DLC 第 1 彈「萊因哈特、吉爾菲艾斯、楊威利、尤里安」 ※「吉爾菲艾斯、尤里安」為限期登場。 ※第 1 彈為「銀河英雄傳說」及「銀河英雄傳說 Die Neue These」兩版同時發布。 ．3 月 發布合作 DLC 第 2 彈「銀河帝國軍 vol.1」 ※限期登場 ．4 月 發布合作 DLC 第 3 彈「自由行星同盟軍 vol.1」 ※限期登場 ．5 月 發布合作 DLC 第 4 彈「銀河帝國軍 vol.2」 ※限期登場 ．6 月 發布合作 DLC 第 5 彈「自由行星同盟軍 vol.2」 ※限期登場 ．7 月 發布合作 DLC 第 6 彈「合作劇本」 ※限期登場

※「劇本」為遊戲中初始狀態之設定，並非《銀河英雄傳說》之故事劇情。 ※限期登場的 DLC 於發布期間結束後將無法取得。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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