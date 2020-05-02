FF7R Tifa PS4主題免費下載｜官方為蒂法慶祝生日賣大包

【FF7r Tifa PS4主題免費下載】相信玩家都打爆《Final Fantasy VII Remake／最終幻想7／太空戰士7 重製版》吧，當中最令人熱議的當然是究竟那一位女主角最受歡迎。記者本人就是「Tifa 蒂法」派，當然記得她5月3日就是她的生日。Square Enix官方亦都沒有忘記，而且更製作了一個非常特別的PS4主題，免費讓玩家下載。

5月3日，正正是《FF7r》其中一位女主角Tifa蒂法的生日日子，在遊戲中她已經迷倒了不少玩家，今次Square Enix為了慶祝她的生日，就特別製作了她專屬的PS4動態主題。Tifa坐在第柒區的風車水塔之上，亦都是她與Cloud克勞德小時候約定的地方，眺望著夜空。而這個動態主題最「厲害」的地方，便是Tifa就在上層位置，不會被PS4的功能icon所掩蓋著（尤其是心口重要部份都可以得以保留），對fans而言認真貼心。

沒有Icon可以掩蓋Tifa（PS4截圖）

不過，計一計，如果之後要出艾莉絲Aerith主題的話，那不是要等到明年2月（她的生日是2月7日）？（其實最想有Jessie的生日主題...但她究竟何時生日呢？）

其他主要角色生日日期

Aerith 2月7日 Cloud 8月11日 Barret 12月15日 Jessie.... Unknown

↓↓↓↓重溫FF7r Tifa的不同禮服造型↓↓↓↓

TIFA 成熟風禮服

+ 24 + 23 + 22

TIFA 格鬥家風禮服

+ 17 + 16 + 15

TIFA 異國風禮服