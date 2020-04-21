FF7r／Final Fantasy VII Remake白金攻略｜全獎盃成就列表及心得

【FF7r／Final Fantasy VII Remake白金攻略】相信不少FF7（最終幻想7／太空戰士7重製版）玩家都已經爆機了吧，可是還是想挑戰更多白金獎盃／成就，但有不少解盃方法都有點麻煩，下文就為大家作全獎盃／成就列表及條件，部份較麻煩的更會另文攻略心得，方便向位玩家。

FF7 Remake要完成全獎盃大約需時90－100小時（遊戲截圖）

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1. 戰勝命運者（白金） 條件：獲得所有獎盃

2. 引爆壹號魔晄爐（銅） 條件：完成第1章

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3. 離開第捌區（銅） 條件：完成第2章

4. 萬能工的工作（銅） 條件：完成第3章

5. 與雪崩的羈絆（銅） 條件：完成第4章

6. Ｅ作戰開始 （銅） 條件：完成第5章

7. 貧民窟的太陽（銅） 條件：完成第6章

8. 甕中之鱉（銅） 條件：完成第7章

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9. 重逢（銅） 條件：完成第8章

10. 慾望之地（銅） 條件：完成第9章

11. 焦躁的迷宮（銅） 條件：完成第10章（銅）

12. 亡靈的墓地（銅） 條件：完成第11章

13. 死鬥（銅） 條件：完成第12章

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14. 醒不來的惡夢（銅） 條件：完成第13章

15. 邁向希望的救贖（銅） 條件：完成第14章

16. 臭酸的披薩（銅） 條件：完成第15章

17. 不速之客（銅） 條件：完成第16章

18. 逃離混沌（銅） 條件：完成第17章

19. 斷裂的命運（銅） 條件：完成第18章

20. 神羅戰士暖身戰（銅） 條件：第一次贏得戰鬥

21. 攻擊弱點（銅） 條件：第一次以弱點屬性攻擊擊中敵人

22. 解開束縛（銅） 條件：第一次拯救被束縛的夥伴

23. 造成力竭（銅） 條件：第一次使敵人力竭

24. 音樂愛好者（銅） 條件：收集３張唱片

25. 萬能工的第一份工作（銅） 條件：第一次完成任務

26. 武器能力初學者（銅） 條件：第一次讓武器能力熟練度達到MAX

27. 魔晶石初學者（銅） 條件：第一次提昇魔晶石等級

28. 實習召喚士（銅） 條件：第一次召喚出召喚獸

29. 神羅摩托車騎士（銅） 條件：在摩托車遊戲最後受到潔西稱讚

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30. 飛鏢高手（銅） 條件：稱霸第七天堂的飛鏢排行榜

31. 老練技工（銅） 條件：獲得「陸行鳥＆莫古利」魔晶石

攻略：完成第6章隱藏支線任務：途中大抽氣扇時留意到右邊有一粒魔晶石，便會啟動支線任務。熄滅三盞燈後不要繼續主線，先於準備往上層前的電梯右邊的爬梯上抽鬼扇後面工作室，完成任務至最後便可以拾取召喚魔晶石。

32. 大盜三人組（銅） 條件：解開魔晄爐的最高層級保全鎖

33. 破箱英雄（銅） 條件：完成所有箱子破壞王NORMAL關卡

34. 花朵藝術（銅） 條件：用花飾裝點綠葉之家

35. 戰鬥的召喚士（銅） 條件：第一次贏得召喚獸戰鬥

36. 肌肉王（銅） 條件：完成所有深蹲比賽

37. 舞蹈皇后（銅） 條件：獲得舞蹈獎勵「亞尼安的耳環」

38. 冠軍歸來（銅） 條件：第一次完成鬥技場的自由戰鬥

39. 穿搭新手（銅） 條件：穿過3種新娘甄選的服裝

40. 最佳穿搭（銀） 條件：穿過所有新娘甄選的服裝

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41. 破箱傳奇（銅） 條件：完成所有箱子破壞王HARD關卡

42. 肌肉女王（銅） 條件：完成所有引體向上比賽

43. 天使的感謝狀（銅） 條件：獲得「貧民窟天使的信」

44. 強尼的超級死黨（銅） 條件：經歷所有與強尼有關的事件

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45. 傳說中的萬能工（銀） 條件：完成所有任務相關攻略＞＞＞FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE 攻略｜全支線任務一覽

46. 音樂巨匠（銀） 條件：獲得所有唱片

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47. 等級大師（銅） 條件：角色等級達到50

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48. 力竭大師（銅） 條件：力竭時的傷害倍率超過300%

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49. 戰鬥報告大師（銀） 條件：完成所有戰鬥報告

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50. 武器能力大師（銀） 條件：學會所有武器能力

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51. 敵方招式大師（銀） 條件：學會所有敵方招式

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52. 遇見未知生物（銀） 條件：打倒毛爾波爾

53. 究極兵器（金） 條件：打倒傲慢巨怪零號機

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54. 超越一切者（金） 條件：以難度HARD模式完成所有章節

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（遊戲截圖）