FF7／Final Fantasy VII Remake攻略｜早期無限刷莫古利獎牌方法

【FF7／Final Fantasy VII Remake（最終幻想7／太空戰士7重製版）攻略】遊戲中玩家早期會在寶箱或木箱內可以找到「莫古利獎牌」，可以在遊戲中期用來兌換不同物品。原來遊戲中「Chapter 6」有方法可以無限刷莫古利獎牌，只消半小時就可以刷夠遊戲用的份量。順手更可以刷大量治療劑、解毒劑及鳳凰尾巴等回復用道具。

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遊戲去到第8章，便可以利用莫古利獎牌來換武器、道具（遊戲截圖）

．無限刷莫古利獎牌

當大家玩至「Chapter 8」之後，便有機會可以利用遊戲途中取得「莫古利獎牌」來兌換不同道具、武器，雖然打到爆機通關都最多花費幾十個，而且不太難取得，但早期有方法可以無限刷莫古利獎牌，只需花半小時多，就可以刷足數十個，足夠整個遊戲流程使用。而刷莫古利獎牌的時間點，便是在「Chapter 6 貧民窟的太陽」。

於Chapter 6「貧民窟的太陽」，克勞德正在要熄3盞燈的故事時，可在特定地方無限刷莫古利獎牌（遊戲截圖）

↓↓↓↓無限刷莫古利獎牌流程（點下方圖放大解說）↓↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

順手可以取得大量回復用道具（遊戲截圖）