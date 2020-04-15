FF7／FINAL FANTASY VII REMAKE 白金攻略｜全武器入手方法一覽

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，相信很多玩家都想打到白金獎杯，以下為全武器入手方法一覽。

4個可操作角色都分別有6把武器，每把武器有一個武器技能，將全部24個技能都學會之後可獲成就「武器能力大師」。大部份武器都是商店購買、完成支線任務或敵人掉落獲得，只有兩三個比較容易漏掉。回收時建議用爆機後的章節選擇功能，拿到武器後就可離開再選其他章節，不用打到該章節完結。以下為全武器入手方法位置：

克勞德 Cloud：

+ 6 + 5 + 4

1. 破壞劍 - 初始武器 2. 鋼鐵劍 - 第三章主線途中武器店老闆贈送 3. 狼牙棒 - 第八章完成支線任務「巡邏的孩子們」獲得 4. 破甲大劍 - 第九章圍牆商店街武器店購買 5. 秘銀劍 - 第十四在秘密基地的莫古利商店以獎牌換取 6. 雙刺劍 - 第十七章中開啟寶箱獲得，寶箱位於中段被劇情吹飛後，會合RedXIII和Barret打完電能劊子手後門外左手邊，正常不會看漏。

巴雷特 Barret：

+ 6 + 5 + 4

1. 加特林機槍 - 初始武器 2. 突擊炮 - 第六章劇情獲得 3. 巨炮 - 第十三章第五號貧民窟武器店購買 5. 原子鐵鉗 - 第十四章秘密基地的莫古利商店以獎牌換取 4. 加農彈 - 第十四章完成支線任務「地底的咆哮」回報任務時獲得 6. 搏動炮 - 第十六章見完市長後和房外的管家對話，以10000Gil和他買情報，同時獲得此武器。

蒂法 Tifa：

+ 4 + 3 + 2

1. 皮革手套 - 初始武器 2. 金屬指虎 - 第五章Boss掉落 3. 音速拳套 - 第七章五號魔晄爐B5F的紫色寶箱（就放在路中間不會看漏） 4. 軟羽手套 - 第十章下水道開啟第一個排水機關後爬下梯子就可見到紫色寶箱在閘後 5. 秘銀手套 - 第十三章Boss掉落 6. 高級手套 - 第十六章剛進入神羅大廈要操作Tifa進行跳台解謎，在跌落地面之後爬上第一個梯子，右邊可看到遠處有紫色寶箱，沿方向爬格子過去就可取得。

艾莉絲 Aerith：

+ 5 + 4 + 3