《Destroy All Humans!》7月開售　化身外星人侵略地球消滅人類

THQ Nordic宣布，預定於 2020 年 7 月 28 日起，在 PC／PS4／Xbox One 等平台推出一款新作遊戲《Destroy All Humans！》與玩家們見面。

本作為一款將官方於 2005 年推出，以 1950 年代的美國西南部作為舞台，讓玩家們化身為進入地球的外星人「Crypto-137」，透過各種手段來採集人類 DNA，讓和平的人類社會因此徹底陷入恐怖之中，並將來襲的軍隊給一一擊退，最後甚至還必須將美國政府給擊垮的人氣同名動作遊戲，給重新移植到 PC 與現世代主機上再度推出的重製版。

+ 4 + 3 + 2

在遊戲中，玩家們可以透過使用會發出雷射、電擊、還有可以將戰車抬起來的反重力光線、可以控制對手的死亡雷射等各種效果光束的飛空圓盤作為武器，來徹底攻略原始又脆弱的人類社會；而透過現世代主機的規格，也將原本的畫面大幅提升強化，讓玩家們可以在這個更加細緻美麗的畫面下，盡情享受最刺激有趣的外星人入侵地球大戰！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO