Summer Game Fest橫跨5-8月舉行　取代各大遊戲展線上發布新Game

因為主辦並主持每年 12 月初在美國舉行，以表彰過去一年發售的遊戲為主題的「The Game Awards」遊戲大獎活動而著名的遊戲媒體人「Geoff Keighley」，宣布將於 5 月～8 月舉辦全數位型的線上遊戲活動「Summer Game Fest」與玩家們見面。

據Geoff Keighley表示，在這次的「Summer Game Fest」數位活動中，將會預定公開各式各樣的最新遊戲情報、遊戲內活動、可讓玩家們搶先試玩體驗的測試展示等，各式各樣的內容陸續推出登場，讓玩家們安坐在家，也能不受COVID-19新冠肺炎疫情影響參與這場遊戲界盛事。

+ 13 + 12 + 11

在現階段，已經確定將會有 2K、Activision、Bandai Namco Entertainment、Bethesda、Blizzard、Bungie、CD Projekt RED、Digital Extremes、Electronic Arts、Microsoft、Sony、Square Enix、Private Division、Riot Games、Steam、Warner Bros. 等眾多大廠決定參與，而在今後幾周內，也將會有更多廠商宣布參加，讓這場遊戲界線上盛事更加熱鬧。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇5月注目遊戲▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載：https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO