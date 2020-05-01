《Cyberpunk 2077》分級資料揭挑戰18禁極限　設計師：我們認真的

由《巫師》(The Witcher) 系列開發商 CD Projekt Red 所打造全新力作的《電馭叛客2077》(Cyberpunk 2077) 絕對是今年最受期待的作品之一。這款全新作品打從公開以來，都受到許多喜愛《巫師》系列的粉絲們密切關注，即使在經過延期之後，玩家們必須要在多等半年的時間才能玩到，但更多關於《電馭叛客2077》勢必也將會隨著上市日期的接近陸續公開。

巴西電玩分級協會於上周正式公開了《電馭叛客2077》的分級。一如玩家們所預期的，這款作品獲得了 18+ 限制級的分級，然而，就以內容的激烈程度來說，這款新作似乎很有可能將會徹底超越《巫師3》。

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+ 46 + 45 + 44

雖然巴西分級協會的網站目前已經移除了與《電馭叛客2077》有關的分級內容，但詳細內容早已被網友們截圖保留，而這些分級細項也揭露了不少與遊戲內容有關的線索。

根據 PCGamesN 網站的報導，《電馭叛客2077》在性愛內容的部分將會包含「性愛演出」、「裸露」、「性交易」、「性化」、「性愛言語」、「性享樂」以及越來越嚴重的「激烈的性關係」等過激的成人內容。

而除了性愛內容之外，《電馭叛客2077》對於暴力內容的表現當然也毫不掩飾，分級資訊中指出了本作還包含了「自殺」、「殘忍行為」、「刻意死亡」以及「屍體展示」等。

有趣的是，《電馭叛客2077》的首席任務設計師 Pawel Sasko 在看到了這個消息之後，也立刻在Twitter上留下了一段有趣的回應。

You surprised? 😏



We don’t fuck around. https://t.co/JVh851BaOI — Paweł Sasko (@PaweSasko) April 25, 2020

「驚不驚喜，意不意外？我們完全沒在跟你隨便的」

《電馭叛客2077》將於 9 月 17 日在 PS4、Xbox One 以及 PC 平台上推出。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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