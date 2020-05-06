《BPM：Bullets Per Minute》8月上架　配合音樂節奏發動華麗射擊

英國獨立遊戲開發工作室 Awe Interactive 宣布，預定於 2020 年 8 月在 PC／Xbox One 等平台推出一款節奏動作 FPS 新作《BPM：Bullets Per Minute》，至於 PS4 版目前也正在與 SIE 協議當中。

《BPM》為一款受到 1990 年代射擊遊戲影響，將玩家動作操作與搖滾音樂節奏動作玩法相結合，並收錄 Roguelike 隨機迷宮生成要素的第一人稱視點動作射擊遊戲。在遊戲中，玩家們將扮演英靈殿的女武神戰士，為了對抗不斷從地下深處竄出，企圖侵略阿斯嘉世界的黑暗大軍，深入每次遊玩內部構造都會隨機生成不斷改變配置的迷宮，展開最刺激火熱的激烈戰鬥！

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而在遊戲戰鬥玩法方面，將會採用類似《Doom 毀滅戰士》那樣的 FPS 戰鬥設定。玩家們在遊戲裡，可以從五名能力特徵各自不同的女武神中選擇其一來使用，活用她們或是可以將敵人冰封、或是可以將敵人傳送等不同的能力，並裝備關卡上發現，總類多達 40 種以上的道具得到各種額外 Buff 加成，藉此來強化戰力對抗邪惡的黑暗入侵者，挑戰隱藏在迷宮深處的七名頭目強敵！

而在本作主打的節奏動作 FPS 射擊玩法方面，相較於一般 FPS 射擊遊戲，玩家們在本作中必須配合節奏來進行射擊或是彈藥裝填，或是藉此來進行跳躍迴避攻擊等等。而除了我方需要配合節奏來執行各種動作外，敵人也會配合節奏來發動攻擊，而隨著玩家們裝備的槍械不同，不但攻擊力等性能會隨之不同，就連射擊／裝填時音樂節奏也會隨之不同，也為遊戲增添更多變化與趣味！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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