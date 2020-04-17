【動物之森】日本玩家重現《Pokemon金・銀》　豐富場景公開下載

自《集合啦！動物森友會》推出以來，許多玩家紛紛活用遊戲內的各種設計功能，展現出各式各樣的創意作品。繼之前有玩家利用遊戲內的島嶼創作編輯功能將《薩爾達傳說》的世界重現在島嶼上之後，如今又有玩家發揮創意巧思，將過去《寵物小精靈 金．銀》的世界在遊戲內重現！

這次發揮創意的，是日本 YouTuber 的「ヒノッチ」。他利用遊戲內的設計功能，以點陣圖為基礎，將過去《寵物小精靈 金．銀》的遊戲舞台城都地區各種景觀模樣，在自己的島上給一一重現出來。其中除了以鐵路軌道為特徵的滿金市之外，還有充滿花圃與噴水池的自然公園；而在原野部分，也透過點陣圖將包括精靈球、莓果、草叢以及 NPC 等都給一一表現出來。

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有趣的是，「ヒノッチ」並不光只是將各場所重現而已，甚至就連過去《金．銀》遊戲中的名場景也都一一重現，例如像是原作中樹才怪將道路完全阻塞的經典場景、或是出入關都地區的畫面、以及紅色鯉魚龍的登場、擋住路的卡比獸等等，透過類似這些經典場景畫面的穿插導入，讓玩家們有彷彿重回《金．銀》世界的深切感受！

附帶一提，目前「ヒノッチ」也將自己所設計的《寵物小精靈 金．銀》創作全面提供下載，玩家們只要將作者 ID 輸入，就可以將作者總計分成 47 種類型的設計項目都給一一下載使用，讓各位島主也能將自己的島嶼改造成城都地區的模樣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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